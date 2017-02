Murat Yakin: «A Schaffhouse ou ailleurs, cela reste du foot!»

Toujours drapé dans son élégance naturelle, Murat Yakin promène le même sourire serein, presque désabusé. Apparence seulement: à 42 ans, l’ex-international suisse s’est aussi fait un nom sur les bancs de touche, notamment de Bâle et du Spartak Moscou. Une belle carte de visite, le crédit d’un sens tactique hors du commun doublé d’une fidélité sans concession à ses principes. Une année après avoir quitté la capitale russe, on aurait cru le voir rebondir dans un «grand» club, de Suisse ou d’ailleurs. Il est pourtant, et jusqu’à la fin de ce championnat, à la tête du FC Schaffhouse pour une opération sauvetage.

Murat, on l’a croisé samedi passé à Winterthour. A une semaine de son déplacement à Genève, il n’allait pas manquer l’occasion d’observer Servette. Goguenard, il a immédiatement rigolé à la pause, quand les Grenat menaient déjà 0-2. «Dis, ils veulent déjà monter cette saison? s’est-il écrié, avant de redevenir sérieux. Non, j’ai vu à la télé la victoire contre Zurich, la confirmation ici contre Winterthour: c’est très solide et cela joue très bien à Servette. Cela va être très compliqué pour nous dimanche.»

Malin, Murat. A Servette d’endosser la pression devant son public. Mais au-delà de ce match, Yakin parle aussi de lui.

Murat, on vous retrouve à Schaffhouse, en Challenge League, à la tête d’une équipe qui est lanterne rouge: étonnant?

Pas tant que ça, au fond. J’aime le foot et à Schaffhouse ou ailleurs, cela reste du foot. C’est proche de Bâle, il y a un nouveau stade qui vient d’être construit, des ambitions et cette mission d’éviter la relégation. Après, tout est question de timing. Schaffhouse m’a approché en décembre, au bon moment pour moi; j’avais envie de reprendre du service après plus d’une année sans entraîner.

Qu’avez-vous fait, justement, durant cette période?

J’ai pris le temps de voyager, de voir d’autres clubs. Je suis allé à Manchester United, à Liverpool, à Turin pour la Juventus. Tu vois des tactiques, des systèmes. Je n’avais jamais eu le temps de m’offrir ça. J’ai vu des matches, sans pression, en simple spectateur: ça fait du bien pour la tête, ce genre de pause. J’en ai aussi profité pour superviser les travaux de la maison que j’ai fait construire. Comme dans le foot, il faut aussi une stratégie… Cela a passé très vite en fait.

Se replonger en Challenge League, pour qui a battu Chelsea à Stamford Bridge en Ligue des champions, ce n’est pas trop dur?

Bien sûr, c’est différent… Le public, les stades, c’est autre chose. Mais jusqu’à preuve du contraire, le terrain a les mêmes dimensions, les buts aussi et le ballon est rond partout. Pas de souci de mon côté, je suis entraîneur de foot et mon métier reste le même où que je sois.

Murat, vous êtes sous contrat jusqu’à la fin de cette saison et il se murmure déjà que vous pourriez reprendre cet été Grasshopper…

Je connais bien ce milieu, on entend toujours beaucoup de choses. J’ai appris à ne pas y prêter attention. Je peux assurer qu’il n’y a rien de cet ordre qui est planifié de près ou de loin.

Comment va «votre» Schaffhouse désormais?

Nous avons commencé par un bon match nul 2-2- à Aarau. Et nous allons à Genève dimanche. Deux matches à l’extérieur pour débuter, ce n’est pas simple, mais c’est ainsi pour favoriser le Schaffhouse-Winterthour qui doit inaugurer le nouveau stade, le 25 février. La situation comptable est complexe pour nous. Mais il y a eu une bonne préparation et quelques renforts sont présents. Je travaille beaucoup sur la bonne mentalité à avoir dans ces circonstances.

Avec l’aide de votre frère Hakan, qui vous a rejoint pour vous épauler en tant qu’adjoint…

Oui. Au départ, ce n’était pas prévu, mais il s’est libéré des M21 de Saint-Gall et il a pu venir. Je voulais de toute façon quelqu’un de confiance. Alors si c’est mon frère… Et puis c’est simple aussi: je m’occupe des tactiques défensives, lui entraîne les attaquants. Nous essayons de mettre quelque chose de solide en place.

(TDG)