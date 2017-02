Le Servette de Kodro a déjà fort belle allure

Sans s’imposer déjà comme une évidence, la certitude s’installe. Après avoir commencé la semaine en brisant net l’invincibilité du grand Zurich (2-1), Servette l’a terminée en confirmant facilement ses intentions à Winterthour (victoire 1-4). Il est sans doute trop tôt pour évoquer une quelconque métamorphose: c’est toujours Servette sur le terrain. Sauf que c’est désormais une autre musique, un tempo différent. Les Grenat semblent jouer sur un autre rythme, pour tout dire.

Il faudra encore bien des matches, des circonstances et des péripéties pour tirer vraiment tous les enseignements et mesurer tous les progrès – ceux déjà accomplis comme ceux à venir, pas moins indispensables – mais en attendant Meho Kodro promène un sourire tranquille. Et humble. Il est arrivé au début de janvier pour succéder à Anthony Braizat? En un mois, il a composé avec un camp de préparation compliqué en Espagne (intempéries), il a ensuite terrassé Zurich et il vient de donner la leçon à Winterthour. On a connu des débuts plus délicats…

Triplé de Nsame

Sur la pelouse de la Schützenwiese, les principes de Kodro ont rapidement fait mouche. Presque trop rapidement. Avant même le penalty logique et l’expulsion sévère de Roth (la double peine fait de la résistance), Nsame avait déjà trouvé le poteau (4e). Cinq minutes plus tard, le meilleur buteur de la ligue punissait donc doublement Roth pour sa bourde (faute sur Alphonse après avoir égaré le ballon); à la 23e il s’inventait un une-deux avec Delley pour le 0-2 et à la 56e, il marquait son troisième but de la soirée de la tête sur corner, le 0-4 puisque Delley s’était chargé du 0-3 trois minutes plus tôt. L’anecdotique réduction du score de Silvio ne modifiait en rien l’impression laissée.

Oui, ce «Winti» qui avait déjà la tête sous l’eau jouait à dix depuis la 9e minute, tout était donc plus simple. Mais au-delà des considérations circonstancielles, l’idée d’un changement vient de se dessiner deux fois de suite. Assez pour se pencher sur la question.

C’est dans le jeu de transition que le Servette de Kodro se démarque déjà d’avec celui de la première phase de la saison. On parle là des phases de transitions offensives comme défensives: défense/attaque, attaque/défense.

Avec un ballon récupéré, les Grenat se projettent désormais bien plus vite vers l’avant. Kodro veut de la percussion, de la verticalité, de la rapidité, autrement dit de l’efficacité dans les gestes. Mais attention: pas n’importe comment. «Nous effectuons plus de travail tactique qu’avant, souligne Nsame. Notamment nous, les joueurs offensifs. Nous travaillons les courses coordonnées, ce qui nous permet d’être mieux sur le terrain. Cela donne confiance quand chacun sait ce qu’il doit faire.»

Quand le ballon est perdu, les consignes de Meho Kodro sont pareillement «agressives». «Le coach nous demande immédiatement une pression sur l’adversaire après une perte de balle, explique Nsame. Plusieurs avantages: nous reculons moins, nous récupérons le ballon plus haut, nous sommes plus proches du but adverse et plus compacts pour nous déployer rapidement, comme c’est l’objectif en possession de la balle.»

Rien de révolutionnaire dans le fond, c’est là l’obsession de beaucoup d’entraîneurs. Braizat demandait d’ailleurs peu ou prou la même chose. Si cette philosophie ne porte ses fruits qu’aujourd’hui, c’est pour une raison simple et complexe à la fois: le système de jeu utilisé.

Un détail qui n’en est pas un

Après la gabegie des quatre premiers matches perdus au début du championnat, Servette s’est installé jusqu’à la pause dans un 3-4-2-1/5-4-1, selon le fait de posséder ou pas le ballon. Si ce système a permis de corriger le tir en colmatant les brèches, il a également figé bien des potentiels. A la perte de la balle, voir notamment les deux hommes de couloir ou les deux milieux centraux derrière l’attaquant se repositionner, c’était reculer parce que la tactique employée le demandait, l’exigeait en préambule à toute transition.

Avec le 4-2-3-1 que Kodro plébiscite, plus de perte de temps, la «plasticité» du schéma autorise la transition dans l’instant. Un détail qui n’en est pas un, en fait. Servette s’est rassuré quand il le fallait sous Braizat, sacrifiant un peu le jeu sur l’autel de la sécurité. Avec Meho Kodro, il doit progresser et grandir, justement en jouant. Il en prend le chemin avec caractère depuis la reprise.

