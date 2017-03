La formation du Servette FC se projette au Grand-Saconnex

Nécessité fait loi. Avec la votation d’un crédit d’étude pour la construction du nouveau Cycle d’orientation du Renard en lieu et place de l’actuel centre sportif de Balexert, l’académie du Servette FC ainsi que sa première équipe doivent trouver de nouvelles infrastructures pour ne pas se retrouver SDF. A vrai dire, cela dépasse de loin le simple monde grenat, puisque depuis quelques années, c’est le projet global de formation des jeunes footballeurs genevois qui trouve en Servette la pointe de sa pyramide.

On parle ici de Genève Education Football (GEF), un projet piloté notamment par Michel Pont, une idée de mettre ses forces en commun au niveau cantonal. Cela fonctionne, les clubs collaborent pour amener les meilleurs espoirs au sein des équipes élites servettiennes. Avec Bâle, Servette possède l’une des meilleures académies du pays, si ce n’est la meilleure.

La solution? Elle se dessine avec insistance et la signature des premières conventions de planification entre les parties impliquées est imminente. On lève le voile sur ce dossier qui, au-delà de Servette, touche toute la formation des jeunes footballeurs genevois.

Le nouveau lieu

C’est au Grand-Saconnex, en face du centre sportif du Blanché, que le nouveau centre de formation du Servette FC – et donc de GEF – doit voir le jour. La construction se fera en deux temps: d’abord un bâtiment et trois terrains. Ensuite deux terrains supplémentaires, une fois que la nouvelle route des Nations sera couverte pour passer en travée souterraine.

Au final, il y aura de fait un grand bâtiment accueillant l’académie, des bureaux administratifs pour le centre de formation du Servette FC et pour le club lui-même, des vestiaires (de la première équipe aux juniors), un fitness, un restaurant et cinq terrains: trois en gazon naturel, deux en synthétique.

C’est Michel Pont qui a eu l’idée de ce lieu. «J’habite à Chambésy, pas loin, et j’ai vu dans une gazette communale que Le Grand-Saconnex voulait étendre ses terrains au Blanché, explique-t-il. C’était il y a quatre ans. J’ai aussitôt parlé avec Elizabeth Böhler-Goodship, ex-maire du Grand-Saconnex. J’ai évoqué la possibilité de cette collaboration et de ce développement, cela a commencé comme cela.»

Quand?

C’est à l’horizon 2020 que Servette doit envisager le déménagement du centre sportif de Balexert vers le nouveau, au Blanché. Dans un premier temps, les Grenat quitteraient donc un endroit où ils disposent de 3,5 terrains pour un nouveau où ils n’en auraient au début que trois, avant que les deux ultimes ne suivent rapidement. Cela supposera des accords avec le FC Grand-Saconnex durant une courte période de transition (le temps de terminer la travée de la route des Nations pour rajouter au-dessus les deux derniers terrains).

Les autorités

Tout le monde est déjà dans les starting-blocks. Conseiller administratif à la commune du Grand-Saconnex, Jean-Marc Comte est optimiste. «Tout cela est encore lié à l’acceptation du plan localisé de quartier, qui doit passer devant la Commune, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat, mais le projet avance bien, même s’il faut peut-être s’attendre à une opposition… Un plan directeur cantonal est prévu pour ce développement.»

L’Etat est également impliqué dans le développement de ce projet qui présente un intérêt public important pour la promotion du sport. Cyril Brungger, chef des projets stratégiques à l’Office de la culture et du sport au DIP, connaît bien le dossier. «Nous sommes sur le point de signer une convention de planification entre toutes les parties, précise-t-il. C’est une feuille de route, une étape fondamentale, qui détaille les implications et les engagements des uns et des autres.»

Le financement

Que Servette doive quitter les installations vétustes de Balexert pour un écrin tout neuf est une bonne chose. Mais cela a un coût. Pour la première phase, soit la construction d’un grand bâtiment et des trois premiers terrains, il faut compter près de 26 millions.

Qui paiera? Selon nos informations, une société privée genevoise spécialisée dans les opérations immobilières qui a acheté les terrains à l’actuel propriétaire, ainsi que l’Etat. Les trois quarts pour la société privée et le dernier quart pour l’Etat. Cyril Brungger confirme. «L’hoirie propriétaire des terrains en face du Blanché à travers un investisseur privé prendra à sa charge les trois quarts de l’investissement et l’Etat le quart restant. Le projet de loi d’investissement doit encore passer devant le Grand Conseil.»

Mais qui financera les deux terrains supplémentaires? Des pistes sont déjà explorées pour une solution efficace.

Le montage

Quel est l’intérêt d’une société privée de se lancer dans ce dossier? Dans son idée de développement, la Commune du Grand-Saconnex ne s’arrête pas qu’au centre sportif, en face du Blanché. Au total, ce sont 90 000 m2 de terrains agricoles qui seront déclassés.

En raison de la proximité de l’aéroport, des locatifs ne sont pas envisageables. En revanche, des immeubles d’activité, oui. L’arrangement est le suivant: l’investisseur privé? acquiert cette surface auprès de l’hoirie pour y implanter et exploiter des bureaux. Mais en contrepartie, ces propriétaires, par le biais de l’investisseur privé, s’engagent à financer le centre de formation aux trois quarts.

L’histoire ne s’arrête pas là. Afin de pérenniser la nouvelle académie, ses murs, ses terrains, une participation privée et cantonale doit aussi doter annuellement la fondation (voir encadré).

Le projet semble beau, bien ficelé. Pour la première fois, Genève et Servette, qui porte le projet GEF, pourraient disposer d’un vrai centre de formation, moderne, adapté, même s’il manque des chambres pour les jeunes, seule ombre au tableau.

Ce n’est pas un luxe.

L’académie grenat, tête de la pyramide de la formation genevoise

La formation, c’est l’avenir. Et cela ne concerne pas qu’une équipe, mais la plupart des clubs genevois. C’est tout le projet GEF: une pyramide qui permet de détecter les meilleurs joueurs, de les diriger dans les bonnes structures régionales avant de rejoindre la formation élite et professionnelle du Servette FC. Cela comprend des entraîneurs pros qui encadrent les joueurs à tous les niveaux, ainsi que le sport-études, en relation avec le DIP.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Cette saison, Servette a fourni 27 jeunes aux équipes nationales suisses juniors. Cela fait de Genève le plus grand pourvoyeur de jeunes talents du pays, avec Bâle. La preuve de la qualité du travail entrepris il y a un moment déjà. Directeur du centre de formation du Servette FC, Thierry Cotting apprécie l’élan actuel. «Genève est un petit canton, mais avec beaucoup de clubs et beaucoup de licenciés, explique-t-il. Il y a une mixité des origines qui favorise un football à fort potentiel créatif. Ce mélange participe à la richesse de notre foot avec ces différentes cultures et horizons. C’est une valeur ajoutée. Et puis les mentalités ont changé. Nous travaillons tous ensemble, avec les autres clubs. Servette n’est plus le méchant qui pique 50 joueurs pour en virer 35 l’année d’après. Il y a une collaboration, une concertation. Tout le monde tire à la même corde, y compris avec le sport-études mis en place.» C’est aussi pour cela qu’un vrai centre de formation fonctionnel est un outil essentiel pour le SFC et le football genevois. C’est un petit miracle – aussi grâce au soutien financier de la Fondation Hans Wilsdorf – que la formation genevoise s’accommode sans perdre en qualité des conditions existantes.

Trois terrains et demi, dont le demi était inutilisable pendant des années; un grand terrain synthétique d’une autre époque, devenu dangereux pour les articulations; deux terrains en herbe qui restent… fragiles. Sans parler des locaux vétustes, qui doivent héberger l’administration, la première équipe et tous les jeunes… Servette et le foot genevois méritent plus que jamais de nouvelles infrastructures, en rapport avec leurs ambitions et la qualité de leur travail de formation. D.V. (TDG)