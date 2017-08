Berisha: «C’est clair, Servette doit prendre trois points pour décoller»

En direct du vestiaire

Le match Rapperswil-Jona - Servette, Grünfeld, coup d’envoi ce vendredi à 20 heures.



Les absents Servette fera sans Alphonse (petite contracture), Dalibor Stevanovic et Hasanovic (blessés). Les Grenat ne peuvent pas encore compter sur Nathan (contrat encore à parapher définitivement et permis de travail à recevoir). Mais le défenseur central brésilien s’entraîne déjà avec le groupe de Kodro. Rapperswil est privé de Da Silva, Kleiber, Schwizer et Staubli (blessés), Salanovic et Simani sont incertains.



Le contexte Malgré le 6-0 encaissé à Schaffhouse en ouverture de saison, «Rappi» a battu 3-1 un Winterthour exsangue. Une défaite, une victoire? Trois points, soit un de plus que les Grenat au bout du compte. Inutile de préciser que la simple vue de ce classement devrait suffire à motiver les Servettiens. Confirmation ce vendredi soir? D.V.