Servette s’oublie après la pause: un avertissement sans frais

Il ne faut sans doute pas faire la fine bouche. En trois matches, Servette a signé trois victoires, il a inscrit neuf buts et impose un style percutant, plaisant, dans un système qui favorise les transitions rapides et l’efficacité. Le succès contre le Schaffhouse de Yakin (3-2) confirme donc le renouveau genevois et c’est bien là l’essentiel. Sauf que quelques alertes ont accompagné le dernier bonheur grenat, dimanche après-midi au Stade de Genève. La première période avait consacré la supériorité servettienne. Après plusieurs occasions manquées (Alphonse, Vitkieviez) l’inévitable Nsame avait montré le chemin, avant de servir Alphonse pour le 2-0. Si les Grenat atteignaient la pause tranquillement, rien ne laissait présager la baisse de rythme qui allait frapper les joueurs de Meho Kodro.

Il faut dire que Murat Yakin avait profité de la mi-temps pour réorganiser les siens. «Oui, on a changé de système, on est passé à deux attaquants et trois milieux défensifs», confirmait Steven Lang. Ajouté à un Servette qui s’était coupablement endormi, ce détail a suffi pour modifier la physionomie du match. Schaffhouse avait le ballon plus souvent, Servette courrait après sans l’intensité nécessaire et, du coup, reculait.

«On a défendu à l’envers»

Les Grenat auraient pu s’éviter des frayeurs en rupture, mais c’est Lang qui allait ramener Schaffhouse dans le match en réduisant le score. Et il aura fallu un deuxième but de l’excellent Nsame (deux buts et un assist hier!) pour respirer un peu, avant que Lang, encore, ne fasse trembler Servette jusqu’à la fin (3-2 à la 87e). Deux gros arrêts de Frick et des moments délicats ont rappelé certaines évidences: si Servette baisse d’un ton dans son engagement en cours de match, il y a danger.

Cette deuxième période est donc la première mi-temps perdue par Kodro depuis son arrivée. Liassine Cadamuro ne se voilait pas la face. «Nous sommes retombés dans nos travers, lançait le défenseur. C’est navrant, nous devons apprendre de ces erreurs. Nous manquions d’organisation, de pressing, ce sont des détails, mais il faut être exigeant. Nous avons défendu à l’envers et nous avons failli le payer cash. Il faudra s’en souvenir.»

D’autres «détails» ont peut-être contribué aux soucis grenat, après le thé. Avec l’entrée de Cespedes pour un Delley trop discret (57e), Kodro a décalé Yassin Maouche sur la gauche, au milieu. Un endroit où le jeune talent servettien a sans doute moins d’influence sur le jeu. Doumbia, lui, est entré à la 69e pour remplacer Alphonse, donc souvent plus haut au milieu qu’à l’habitude. Pas toujours évident…

En attendant Fabry

Meho Kodro opère des réglages, des ajustements, il pense au moins autant au présent qu’au futur, cette équipe qu’il construit pour jouer la promotion la saison prochaine. Et il ne prétend pas à la perfection en permanence. «C’est un processus, le football, ce n’est pas une ligne droite qui va toujours vers le haut, il y a des hauts et des bas, relevait-il. Il nous a manqué le contrôle du ballon en deuxième période et ce manque a fait que nous étions plus faibles.»

Pas besoin de chercher la petite bête: les hésitations d’hier ne remettent pas en cause les progrès accomplis en peu de temps dans le jeu. Jean-Pierre Nsame apprécie tout particulièrement, lui qui est désormais mieux entouré, avec des coéquipiers plus proches de lui. Et puis Servette attend encore, et depuis trop longtemps déjà, Castro Fabry, le Colombien qui doit encore recevoir le feu vert de l’Administration fédérale bernoise, alors que tous les préavis sont pourtant favorables. C’est Meho Kodro qui est à l’origine de sa venue, il est appelé à jouer en «sentinelle», au milieu, un poste cher aux yeux du nouvel entraîneur.

Tout prend donc forme dans la sérénité, au-delà des petites scories sans conséquences qui se sont glissées au cœur de la troisième victoire d’affilée, hier. Pas de quoi s’inquiéter, donc. «Mais c’est une bonne piqûre de rappel: il ne faut rien lâcher et notre force reste le collectif», avertit Liassine Cadamuro.

