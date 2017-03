Les qualifications annulées au Qatar

Les qualifications du Grand Prix du Qatar qui aura lieu dimanche ont été annulées. Les violentes chutes de pluie ont contraint les organisateurs à renoncer à faire courir les pilotes.

Une vidéo de l'état de la piste

Lüthi en troisième place

Les grilles de départ seront basées sur les temps combinés des essais réalisés jeudi et vendredi.

Pour les trois Suisses en Moto2, cela signifie que Thomas Lüthi s'élancera de la troisième place sur la grille grâce à ses 2'00'422 de jeudi. L'Italien Franco Morbidelli (2'00''349) et l'Espagnol Alex Marquez (2'00''372) seront devant le Bernois.

Dominique Aegerter partira en septième position alors que le Zurichois Jesko Raffin bondira de la 16e place.

UPDATE: ALL sessions cancelled for the night. #QatarGP