Un mois un peu fou attend les Lions de Genève

C’est par le plat de résistance que les Lions de Genève entament le menu baptisé «dernière ligne droite de la saison». Avec Fribourg Olympic, solide leader qui s’invite ce dimanche au Pommier (16 h), les 5es de LNA n’ont pas le droit de se reposer. Surtout que dans le mois qui suit, ils devront sérieusement cravacher. Et pour cause, il s’agira de boucler le 3e tour dans le trio de tête du classement afin de débouler dans les meilleures dispositions en play-off, puis de ne pas manquer le dessert, la finale de la Coupe de Suisse, le 8 avril à l’Arena. Trois points sont capitaux pour réussir cette fin d’exercice.

Intégrer au mieux Parker

Arrivé au début du mois à Genève, Kelvin Parker a signé trois prestations convaincantes depuis son retour chez les Lions, mais il n’a pas à proprement parler affronté des foudres de guerre, pour l’instant. Il faudra voir comment ses partenaires pourront au mieux l’intégrer dès lors que le niveau s’élèvera. A ce titre, la confrontation avec Fribourg, contre lequel l’Américain retrouvera son ancienne doublure au Pommier Jeremy Jaunin, est un sérieux test.

Récupérer Antonio Ballard

Sérieusement blessé au pied le 4 décembre, Antonio Ballard manque cruellement au collectif genevois depuis lors. Rappelons que le puissant No 8 avait jusqu’à son pépin signé une saison de «dingue» et écrasé tout le reste du basket suisse. Quatre mois plus tard, tout un club n’attend plus que son retour au jeu pour reprendre des couleurs. Et si c’était pour la finale de la Coupe? Ce serait le pied!

Avoir de vrais leaders

Jean-Marc Jaumin nous l’avait encore dit il y a peu: son équipe manque de leaders. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Parker et en attendant le retour de Ballard. Avec ces deux hommes, le technicien belge aura deux locomotives dans son groupe. Mais il serait bien, aussi, que Roberto Kovac et Marko Mladjan haussent d’un ton. (TDG)