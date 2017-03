Solide, Fribourg Olympic a fini par moucher les Lions de Genève

Cette saison, entre les Lions de Genève et Fribourg Olympic, malheur à celui qui évolue à domicile! Vainqueurs au mois de novembre à Saint-Léonard, les hommes de Jean-Marc Jaumin se sont inclinés hier au Pommier (64-72) après un premier revers face au même adversaire à la fin de janvier. Une victoire que le leader du championnat est allé chercher sur le tard et qui oblige désormais les Genevois, déjà battus vendredi à Lugano, à remporter les trois rencontres à venir pour s’assurer une place dans le trio de tête avant les play-off.

Impossible, bien sûr, d’adresser de gros reproches aux Lions, en tête pratiquement toute la première mi-temps, les Fribourgeois prenant pour la première fois l’avantage (hormis sur le premier panier de la rencontre) à la 19e (32-34). Tout juste remarquera-t-on un avantage de sept points à la 12e, trop rapidement dilapidé, et une occasion de mener 25-14 au terme du premier quart bêtement vendangée. Après la pause, la défense de l’équipe de Petar Aleksic a su, comme souvent, tenir le choc et forger un succès qui ne s’est dessiné que dans le money-time.

Jaumin fier malgré tout

«Je suis fier de mes joueurs! Nous avons évolué dans une situation très difficile, face à la meilleure équipe du pays, et lui avons tenu la dragée haute jusqu’au bout dans une rencontre très physique», commentait le coach belge des Genevois, qui déplorait le pourcentage au tir misérable de certains de ses protégés: 2 sur 20 pour Marko Mladjan, dans une noire journée, et 6 sur 24 pour Roberto Kovac! Sans compter que le top scorer Chris Braswell, sans doute encore à l’heure d’hiver, a commencé à jouer véritablement après la pause seulement… «Les meilleurs jours vont venir pour nous», relevait toutefois Jaumin.

Point positif, le retour au jeu (timide) du meneur Chaz Williams, absent durant un mois, et surtout celui d’Antonio Ballard, sur la touche depuis le 3 décembre en raison d’une fracture du pied. Même s’il s’estimait encore «un peu rouillé», le puissant ailier américain, affamé de jeu et meilleur compteur de son équipe (16 pts), a montré qu’il sera bientôt en mesure de jouer un rôle déterminant. «Je les ai intégrés car la finale de la Coupe approche et il fallait leur donner du temps de jeu, relevait l’entraîneur. Cela nécessite de s’adapter tactiquement…»

Jaunin a son aise

Clin d’œil de l’histoire, ce choc était aussi l’affrontement entre Kelvin Parker et Jeremy Jaunin, coéquipiers sous le maillot genevois lors de la saison 2012-13, le second jouant alors la doublure du premier. Avantage au temps de jeu (31’ 41” contre 22’ 04”) et au tableau d’affichage (15 pts contre 3) pour l’Américain face au Genevois de «FO», appelé à jouer dans le cinq de base et à tenir la baguette d’Olympic en l’absence de Derek Wright. Pas de quoi rougir néanmoins pour Jaunin, auteur de deux rebonds du haut de ses 170 cm et crédité d’un +2 contre un –3 à Parker au jeu des plus/minus…

«Je suis content de mon match, lançait le No 3, qui soulignait que Fribourg n’avait pas fait le déplacement les mains dans les poches. J’ai raté pas mal de choses mais j’ai pris mes responsabilités et assez bien géré mon équipe. J’ai montré que je peux «tenir» un adversaire de gros calibre. Cela me permet de regagner de la confiance. Il y avait un enjeu pour nous, la victoire nous permettant d’être assurés de la première place. Genève a débuté fort mais nous avons su rester solides dans un match serré de bout en bout. Une bonne victoire!»

