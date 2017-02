Rêve brisé pour les Lions, dominés par Monthey

Caramba, encore raté! Les Lions de Genève se sont à nouveau cassé les crocs sur un redoutable BBC Monthey, samedi en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Comme l’an passé à pareille époque, ils ont été dominés par une valeureuse formation valaisanne qui a eu l’audace d’aller chercher le titre moins de vingt-quatre heures plus tard. Après avoir remporté le trophée à deux reprises, en 2013 et 2015 sous la direction d’Ivan Rudez, les hommes désormais dirigés par Jean-Marc Jaumin devront donc encore patienter avant de décrocher un nouveau titre dans le «Final Four».

Pour tout dire, les Lions ont perdu le match lors des cinq minutes… initiales. Ils étaient en effet menés 22-8 en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire. «C’est maladif chez nous cette saison, a soupiré le technicien belge au terme de la rencontre. Il va falloir trouver le remède mais ça commence à faire beaucoup de fois durant lesquelles nous passons complètement à côté de notre entame de match. J’ai l’impression que les têtes de certains de mes joueurs ne sont pas là pendant les phases de préparation et qu’ils oublient ce qui a été dit à l’entraînement au moment d’entrer en jeu…»

«On y a mis du cœur»

Le coach veut sans doute faire référence à la passivité de ses joueurs face aux assauts répétés de Jordan Heath et de l’ancien Lion Markel Humphrey, auteurs respectivement de 27 et 24 points. Les Genevois sont certes revenus plusieurs fois à une unité des Montheysans, sans toutefois réussir à passer devant. «On s’est battu toute la rencontre pour essayer de revenir mais ça n’a pas suffi, a déploré Steve Louissaint. On y a mis du cœur, vraiment. Malheureusement, on a ramé et ramé pour recoller au tableau d’affichage et à chaque fois qu’on y était presque, on manquait de lucidité et Monthey reprenait sept à dix points d’avance…»

Le capitaine veut cependant retenir le positif de cette partie qui restera probablement comme l’une des plus belles jamais disputée en Suisse. Une rencontre d’une intensité rare dans laquelle les deux équipes se sont rendu coup pour coup. «Des matches comme celui-ci, si je pouvais, j’en jouerais tous les week-ends, a plaisanté Jean-Marc Jaumin. Malgré ce début de rencontre à oublier, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont montré une sacrée force de caractère. Ils ont prouvé qu’ils étaient bel et bien là, qu’ils en voulaient, mais ils ont trop voulu forcer à un moment de la partie.»

«Allons de l’avant!»

Malgré cette première désillusion de la saison, le Belge reste confiant pour la suite: «J’ai vu énormément de tristesse et de déception dans les vestiaires, ce qui prouve que mes gars en veulent et qu’ils sont déterminés à aller de l’avant.» Qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse le samedi 8 avril à la salle du Bout-du-Monde face à… Monthey et en course pour les play-off, les Lions de Genève ont encore de quoi rêver lors de cet exercice. «Cette défaite fait mal, mais il faut aller de l’avant, maintenant, a souligné Louissaint. Nous allons continuer à travailler et tout donner lors des prochaines échéances. La finale de la Coupe? Elle est dans un coin de nos têtes, nous y penserons le moment venu.»

Certes. mais la revanche s’annonce déjà spectaculaire…

(TDG)