Privés de meneurs, les Lions avaient la rage de vaincre face à Neuchâtel

Les Lions de Genève avaient la rage de vaincre, samedi soir au Pommier. Tout de vert vêtus – à l’occasion du Green Game organisé par les SIG – et privés de leurs meneurs Chaz Williams et Steeve Louissaint, les Genevois sont venus à bout d’Union Neuchâtel au cœur, avec leurs tripes et beaucoup de solidarité.

Intenables sur le banc, Williams et Louissaint ont prodigué des conseils à leurs partenaires durant toute la rencontre et parfois même jusqu’à se faire soulever le toit du Pommier. «Rebond, rebond, rebond!» criait le capitaine à ses hommes depuis le banc. «J’ai dû le hurler une bonne centaine de fois, plaisantait le capitaine convalescent après la rencontre. D’ailleurs je ne vous cache pas que mes adducteurs ont grincé à plusieurs reprises quand je bondissais de ma chaise pour donner des conseils tactiques à Chad (ndlr: Timberlake), qui n’est pas un meneur né et qui a dû prendre les choses en main contre Union.» Ainsi, pendant quarante minutes, les deux compères ont gesticulé et encouragé leurs potes sous le regard amusé d’Antonio Ballard, à l’infirmerie depuis plusieurs semaines mais qui honore toujours ses coéquipiers de sa présence. Dans ce groupe, l’esprit d’équipe est à son paroxysme.

«Les gars ont tout donné pour aller la chercher, cette victoire, disait fièrement Louissaint. Elle fait du bien celle-ci, on la voulait vraiment, notamment après quelques semaines compliquées.»

Un grand Garrett

Au courage et à la sueur de leurs fronts, les Lions en voulaient effectivement un peu plus qu’Union Neuchâtel, qui comptait deux visages biens connus dans ses rangs. Des anciens héros du Grand-Saconnex en les personnes de Juwann James et Tony Brown. Mais les deux Américains ont été incapables de calmer les ardeurs de l’excellent Chad Timberlake et de l’électron libre, Brandon Garrett. Avec ses dribbles, le géant pivot (206 cm) a fait tourner en bourrique la formation neuchâteloise. Ce match était aussi l’occasion de voir à l’œuvre le jeune Justin Solioz, qui fêtera ses 17 ans le 3 mars. Avec dix minutes de plus dans les jambes en LNA, l’arrière suisse poursuit son apprentisage dans la cour des grands. «Je lui tire mon chapeau, disait Kevin Madiamba, tout heureux pour le benjamin de l’équipe. C’est un gamin à qui on demande de prendre ses responsabilités et il s’en tire à merveille. Il respecte les consignes et a grandement participé à cette victoire. Nous avions la rage de vaincre et nous nous sommes tous donnés à 110% pour remporter cette partie. Il était d’ailleurs très important de gagner avant un long et périlleux déplacement à Lugano.»

Troisième place en jeu

Dans le Tessin, les hommes de Jean-Marc Jaumin tenteront de décrocher deux nouveaux points qui consolideraient un peu plus leur troisième place au classement. Avec un match en plus au compteur, les Tigers sont au coude à coude avec les Lions (22 points) mais accusent une différence de paniers bien inférieure à celle des Genevois (+66 contre +102).

(TDG)