Les Lions filent du très mauvais coton

Kevin Madiamba l’avait promis, juré, dans ces colonnes, les Lions ne tomberaient pas une deuxième fois dans le panneau. Battus par Swiss Central à Lucerne, les Genevois allaient remettre les pendules à l’heure dimanche au Pommier. Au terme d’une «performance» désolante, pas loin même d’être honteuse, les hommes de Jean-Marc Jaumin se sont pourtant bel et bien inclinés à nouveau (64-74), touchant le fond face à une équipe qui a perdu deux matches sur trois cette saison!

Troisième défaite d’affilée donc pour l’équipe du Grand-Saconnex, après Fribourg Olympic à domicile et Monthey en Coupe de la Ligue. Avec une affligeante constante: un début de rencontre catastrophique. Solidaires, concernés, emmenés par un Marco Lehmann (25 points!) de feu, les Alémaniques ont su conserver leur intensité et leur concentration tout au long de la rencontre, ainsi que le remarquait l’entraîneur Eric Danjel. Exactement ce qui a fait défaut à leur adversaire…

Menés 3-12 après 6’et 14-29 à la 14e, les Genevois ne sauraient avancer l’absence de leur meneur de jeu Chaz Williams pour se justifier, eux qui ont inversé la tendance sous l’impulsion de Mladjan et Kovac, pour prendre l’avantage 54-48 à la 28e. Et concéder dans la foulée un 0-7, puis un 1-8 alors qu’ils menaient 59-57 dans le 4e quart… La sortie à l’entame de l’ultime période du capitaine Steve Louissaint, percuté par un Lucernois et touché aux adducteurs, n’explique pas tout non plus… «Cela fait plusieurs matches que l’on attend d’être largués pour se mettre à jouer. Nous devons être plus agressifs, il y a un problème individuel, mental aussi, dans cette équipe, qui ne parvient pas à montrer en match ce qu’elle fait à l’entraînement. Il faut trouver la solution rapidement», analysait Chad Timberlake. «Il y a des joueurs qui ne se rendent pas compte de la situation, qui sortent de leur rôle. On ne fait pas sur le terrain ce qui a été décidé sur le plan tactique», regrettait Jean-Marc Jaumin.

Remonté, le technicien belge ne mâchait pas ses mots: «Louissaint est pratiquement le seul à avoir des c…, à se comporter en leader. Je me pose des questions sur les qualités de certains joueurs, qui ne sont pas prêts en entrant sur le terrain et commettent des erreurs individuelles. On perd 19 ballons et on encaisse 23 points en contre-attaque! Cela va chauffer lundi et ceux qui ne seront pas d’accord n’auront qu’à prendre l’avion!» menaçait le coach. Chaud devant… Philippe Roch

(TDG)