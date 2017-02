«Je veux aider les Lions à écrire la suite de leur histoire»

Marko Mladjan est le petit dernier d’une fratrie de trois. A bientôt 24 ans – il les fêtera le 26 mars –, l’ailier des Lions de Genève a suivi les traces de son père, Milan, et de Dusan (30 ans), l’actuel joueur de Fribourg Olympic et ancien résident du Pommier. Dans ses jeunes années, il a préféré le monde de la sphère orange à celui de la petite balle jaune, une discipline longtemps pratiquée sur le plan national par son autre aîné, Branko (31 ans), reconverti, aujourd’hui, dans les assurances.

Du haut de ses 2,05 m, Marko Mladjan aurait pourtant pu être un redoutable serveur. A l’image du géant Ivo Karlovic, dont les aces font toujours frémir plus d’un adversaire sur le circuit ATP. Mais le jeune homme né et formé à Lugano a préféré tirer au panier que monter au filet. Comme papa à la belle époque, à la fin des années 80, en Yougoslavie. «Mon père ne m’a jamais mis la pression pour que je me tourne vers le basket, explique le No 22 du Grand-Saconnex. Avec mes frères, nous avons toujours été libres de choisir. Même si je sais qu’au fond de lui, il a été soulagé quand Dusan et moi-même avons décidé d’emprunter le même chemin que notre paternel.»

Un père fier de ses fils

S’il aime se faire discret, Milan Mladjan n’est toutefois jamais très loin quand il s’agit de «surveiller» ses ouailles. «Depuis que le championnat est retransmis sur les réseaux sociaux, il essaie de ne pas en manquer une miette, rigole Marko. Nous nous parlons pratiquement tous les jours au téléphone. C’est un passionné et il est fier de ses fils. Mais généralement quand nous sommes au bout du fil, ce n’est pas pour parler basketball mais de la vie de tous les jours. Il n’est pas du genre à nous prodiguer des conseils ou à critiquer nos performances.»

Ce week-end, Milan Mladjan aura le cœur partagé, ses fils étant tous deux engagés en Coupe de la Ligue, à Clarens. Vainqueur l’an passé avec Monthey, le benjamin espère bien réitérer l’exploit avec les Lions de Genève, qui seront opposés samedi (19 h) en demi-finale aux… Chablaisiens.

Dusan, sacré pour sa part avec les Genevois en 2015, affrontera les Lugano Tigers. Et si les deux «frérots» venaient à se retrouver en finale, dimanche (16 h)? «Alors il n’y aurait pas de quartier! prévient Marko. Dusan a plus de titres que moi dans sa vitrine et j’entends bien tout gagner avec les Lions cette saison.» Avant de s’en aller vers de nouvelles contrées? Débarqué au Pommier en cours d’exercice pour pallier la blessure d’Antonio Ballard, l’international suisse ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Libéré par l’Olimpija Ljubjljana, il n’a pas obtenu le temps de jeu escompté avec le club slovène et espère avoir à nouveau sa chance prochainement à l’étranger. «Je suis encore jeune, j’ai ma carrière devant moi. Alors oui, j’aimerais bien retenter l’aventure dans un autre championnat. Après, je ne dis pas que je ne serai pas un joueur des Lions l’an prochain, mais rien n’est fait. Pour l’heure je suis de toute façon concentré sur les deux finales que nous avons à disputer et sur les prochains play-off de LNA.»

«La Coupe à domicile!»

Encore engagé dans les trois compétitions, Marko Mladjan ne cache pas avoir un gros faible pour la finale de la Coupe de Suisse. «Soulever le trophée à domicile, devant notre public dans une salle du Bout-du-Monde qui sera gonflée à bloc, ça n’aurait pas de prix. Ce serait juste magique. Oui, gagner cette Coupe en terres genevoises aurait une saveur très particulière.»

Reste qu’avant de rêver à pareil scénario, les hommes du Belge Jean-Marc Jaumin ont un premier titre à aller chercher ce week-end. En s’adjugeant la Coupe de la Ligue, les Genevois pourraient inscrire un sixième trophée à leur palmarès – le premier depuis le départ d’Ivan Rudez – pour ce qui serait leur troisième à l’issue du «Final Four» après ceux cueillis en 2013 et 2015.

Chose prometteuse pour les Lions: Marko Mladjan jure vouloir «continuer à écrire l’histoire du club».

