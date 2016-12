Et si les Lions s'imposaient devant leur public?

Il reste un magnifique cadeau de Noël à retardement sous le sapin du Pommier, que les Lions de Genève rêvent de déballer et, par la même occasion, de partager avec leurs supporters. Mais si les fauves du Grand-Saconnex ont les crocs acérés, ils ne sont pas les seuls à vouloir poser leurs griffes sur le mythique cadeau.

Ils sont en effet encore quatre à se le disputer. Ou plutôt, à se «la» disputer. «La», c’est la Coupe de Suisse, l’emblématique trophée que les Genevois pourraient bien décrocher «à domicile», le samedi 8 avril, dans le chaudron du Bout-du-Monde, devant des milliers de supporters en ébullition. Si le champagne est au frais, il faudra toutefois patienter.

En effet, avant de faire sauter les bouchons, les Lions de Jean-Marc Jaumin ont encore du pain sur la planche. Ils devront dans un premier temps se défaire de Lugano, le dimanche 15 janvier au Pommier, afin de décrocher leur ticket pour la finale, qui se tiendra pour la première fois à Genève depuis vingt-cinq ans! Au Bout-du-Monde et s’ils venaient à se qualifier, les hommes du technicien belge seraient alors opposés au vainqueur de l’autre demi-finale qui mettra aux prises Lausanne et Monthey.

Au sortir d’une saison blanche, les Lions ont l’occasion d’écrire l’une des plus belles pages de leur histoire en décrochant sur leurs terres une deuxième Coupe de Suisse après celle glanée contre Fribourg Olympic, en 2014 (photo). Et de rappeler que les Lions ont la possibilité de s’offrir une compétition dont la première édition s’était déroulée, chez eux, dans la Cité de Calvin, en 1942. Il n’y a plus «qu’à».

