Avec Parker, les Lions ont enrôlé un cerveau

On n’ira pas jusqu’à prétendre qu’ils n’avaient pas toute leur tête cette saison, mais les Lions de Genève ont assurément recruté un cerveau en s’attachant mercredi les services de Kelvin Parker. Quatre ans après avoir remporté la Coupe de la Ligue et le titre national sous le maillot blanc (les deux premiers trophées de l’histoire du club), le rusé meneur a en effet donné son accord pour venir finir la saison au «bercail», et plus si affinités. Comprenez par là que lui comme ses dirigeants aspirent à aller chercher de nouveaux trophées main dans la main. Dont la Coupe de Suisse, le 8 avril au Bout-du-Monde (finale contre le BBC Monthey).

Musique d’avenir, évidemment, mais qui sonne doux aux oreilles du gaucher ayant mis fin à sa parenthèse bulgare. Lui qui a vécu de belles aventures depuis son départ de Genève – en Italie, au Qatar, en Slovaquie et en Belgique, notamment – n’avait jamais perdu les Lions de vue. Et la réciproque est vraie. Preuve en est que, plusieurs fois, la rumeur de son retour avait circulé. Aujourd’hui, tout est concret. Et l’image de «KP» qui parle au ballon après avoir inscrit un panier décisif nous revient en tête. C’était en 2013 certes, mais en dépit de ses désormais presque 35 ans, l’Américain a toujours de l’énergie à revendre et une science du jeu à étaler. «Son expérience et son leadership sont incomparables, relève le président Imad Fattal. On attend beaucoup de lui, car depuis son départ nous n’avions plus eu de joueur de son calibre.» Oui, il y avait franchement pire, comme pioche, pour combler les absences de Steeve Louissaint et Chaz Williams!

«C’est clair, sourit le grand manitou. Mais la force des Lions est justement de savoir se réinventer, de toujours trouver des solutions. Kelvin fait partie des joueurs ayant changé à jamais notre histoire. Son aura et sa capacité à galvaniser les troupes ne peuvent que nous être bénéfiques pour la suite de l’exercice.»

Voilà donc le coach Jean-Marc Jaumin mieux outillé à l’amorce d’un printemps décisif pour un club qui refuse de vivre une deuxième saison de rang sans élargir sa carte de visite. Le «come-back» de Parker pourrait sonner le réveil des Lions qui n’ont jamais retrouvé de locomotive depuis la blessure d’Antonio Ballard, au début du mois de décembre.

Depuis lors, Noël est passé, les rois ont été tirés mais on ne connaît toujours pas le nom des vainqueurs de la Coupe de Suisse et du championnat. Autant dire que les Genevois – qui se déplacent samedi à Lugano – sont encore dans les temps pour rêver. Qui plus est en sachant que l’infortuné Ballard devrait revenir au jeu avant les play-off. A son talent s’ajoute donc le cerveau (Parker). Pour que tienne enfin le château de cartes?

(TDG)