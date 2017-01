Un but et un assist pour Mirco Müller

Le Zurichois de 21 ans, qui n'a joué son premier match de NHL de la saison que le 3 janvier, s'est illustré dès le premier tiers-temps. Crédité d'un assist sur le 1-1 de Joonas Donskoi (15'59''), il allumait la lampe 90'' plus tard pour signer le 2-1 d'un slap imparable. Le no 18 de la draft 2013 n'avait jusqu'ici marqué qu'un seul but en NHL, le 30 octobre 2014.

Deuxième joueur Suisse présent dans l'effectif des Sharks, Timo Meier s'est lui aussi illustré. L'attaquant appenzellois a réalisé un assist - le deuxième de sa carrière - sur le 4-1, inscrit par Joe Pavelski à la 42e. Pavelski a d'ailleurs signé un doublé pour atteindre la barre des 600 points en carrière en saison régulière, permettant à son équipe de mettre fin à une série de trois défaites et de marquer plus de quatre buts pour la première fois de la saison.

Parmi les autres Suisses engagés samedi, seul Sven Andrighetto a connu les joies de la victoire. Aligné par Montréal pour la première fois depuis le 16 décembre, l'attaquant zurichois n'a cependant pas inscrit de point dans une rencontre remportée 5-3 par Montréal sur la glace de Toronto.

Sven Bärtschi et Luca Sbisa ont quant à eux connu la défaite sous le maillot de Vancouver, qui a vu sa série de six victoires prendre fin à Calgary (3-1). Nino Niederreiter et Denis Malgin ont vécu le même sort samedi, Minnesota et Florida s'inclinant respectivement 4-3 après prolongation à Los Angeles et 0-4 face à Boston. (ats/nxp)