Traber suspendu, Impose de retour

Contraint et forcé, Chris McSorley va revoir son alignement pour le match No 4 des quarts de finale des play-off contre Zoug. Le coach va se priver de Tim Traber. Non pas qu'il s'agisse là d'un choix mais bien d'une conséquence de la virilité mal placée de son attaquant. Coupable d'une charge à la tête de Dominique Schlumpf, Traber a été suspendu à titre provisoire pour au moins un match. En attendant les conclusion de l'enquête, il restera en civil.

Du coup c'est Auguste Impose qui revient au jeu et dans le jeu de son entraîneur. Ce vendredi soir, le jeune attaquant jouera déjà avec les Junior Elite l'acte 3 des demi-finales des play-offs. Il sera donc bien en jambes pour tenter d'insuffler de l'énergie à une équipe qui est presque en état de mort-clinique.

Autre information importante, c'est la confiance qui sera maintenue en Robert Mayer. malgré un acte 3 cauchemardesque, il n'est pas question de titulariser Christophe Bays. Ainsi en ont décidé les entraîneurs.

Reste le cas Daniel Vukovic. Zoug ayant fait recours de la sanction infligée par la Ligue, un match pour son slashing sur Sven Senteler, le tribunal de recours de la fédération rendra son verdict en fin ce vendredi en fin de journée. Il ne serait surprenant que ce geste revanchard coûte davantage à son auteur. (TDG)