Pourquoi Tim Kast s’en va à Zoug...

Preuve que nul n’est prophète dans son pays, Tim Kast a décidé de quitter les Vernets. Lors de la prochaine saison, le Genevois évoluera à Zoug. Le joueur le plus polyvalent des Aigles a signé un contrat de deux ans avec le club où règne un certain Tobias Stephan. «C’était le meilleur choix pour moi et ma famille, explique le No 19 des Grenat, emballé par le projet qu’on lui a proposé. Les négociations n’ont d'ailleurs pas duré très longtemps, on s’est tout de suite mis d’accord.» Avec les Zougois, qui jouent le haut du tableau, le Genevois est convaincu qu’il va y trouver son compte. «On m’a expliqué que j’aurai un rôle à jouer sur le power-play et dans le jeu, renchérit-il. Ils cherchaient des éléments créatifs et cela m'a bien plu.» Pour avoir évolué deux ans à Bâle (entre 2008 et 2010), cet attaquant de 28 ans parle en plus l’allemand. Il n’aura donc aucun souci d’intégration.

Timothy Kast, pourquoi Ge/servette ne vous a-t-il pas retenu?

Il y avait de l’intérêt du club à me conserver mais quand vous êtes le dernier à arriver à table, vous êtes souvent le dernier à être servi et à pouvoir manger. En début de saison, on a du re-signer des joueurs majeur comme Kevin Romy et Johan Fransson, ainsi que d'autres joueurs. Je me plaisais bien ici où j’ai grandi, où j’ai des amis et cela va me faire bizarre de partir mais j’ai voulu relever ce challenge, de voir autre chose. Au bout d’un moment dans la vie, dans une carrière, il y a des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire. Je suis content d’avoir l’opportunité de montrer ma valeur ailleurs dans un club où on donne la chance au joueur de le faire. D’un côté, je ne pouvais pas refuser une telle offre et de l’autre, si Genève-Servette tenait absolument à me garder, il se serait manifester avant. Maintenant que mon avenir est derrière moi, j’ai à cœur de me donner à fond jusqu’au bout pour mon club de toujours avec l’espoir d’aller chercher un trophée avant de m'en aller.

L’offre de Zoug était-elle nettement supérieure à celle de Ge/Servette?

Je ne pars pas que pour une question d’argent. J’ai reçu des offres d’autres équipes qui avaient aussi été séduit par mon parcours où j'ai eu la chance de montrer ma valeur et ma polyvalence. Et à la fin, Ge/Servette s’est manifesté. Mais c’est surtout le projet de Zoug, plus rationnel pour moi et ma famille, qui m’a convaincu. J’ai senti que là-bas on me voulait vraiment.

Tim Kast, on va le regretter..