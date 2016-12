Pour gêner Berne ce jeudi soir, Ge/Servette doit viser le match parfait

Ne rien laisser au hasard. Rester concentré durant les 60 minutes, voire plus. Appliquer les schémas, être présent dans l’engagement, demeurer discipliné, tolérance zéro oblige. La liste est longue et non exhaustive qui doit conduire au match parfait. Par les temps qui courent, il faudrait même se demander si c’est simplement réaliste pour ce Genève-Servette terriblement à la peine. C’est pourtant à ce prix que les Aigles pourront s’offrir une chance de contrarier Berne, le leader du championnat, l’ogre de la saison bien sûr.

Mardi, frustré par une défaite qui s’est dessinée contre Zoug sur la fin, après trop de chances manquées en power play, les Grenat ont ruminé leur désarroi. Il faudra des visages autrement plus conquérants ce soir. Il faudra des leaders, il faudra le réveil des cadres, à commencer par les étrangers, de Spaling à Fransson en passant par Gerbe ou Slater, tous si discrets au lien d’être décisifs. Le réveil concerne aussi Loeffel, Wick, Kast, Simek, tout le monde en fait.

Le power play affligeant d’inefficacité jusque-là retrouvera-t-il des couleurs? «Nous avons montré certaines images du passé à l’équipe, explique Louis Matte, le fidèle assistant de McSorley. J’ai l’impression qu’on se complique la tâche et qu’à force de trop y réfléchir, les joueurs oublient de revenir aux bases. Ce matin, nous avons demandé à Fransson et Loeffel d’amener plus de puck devant la cage adverse, dans ces situations. On verra…»

Il faudra en tout cas fermer les espaces et ne pas prendre trop de pénalités face à ce Berne qui vit, lui, ses power play dans le bonheur. Berne, ce n’est jamais la bonne équipe pour se remettre en selle. «Non, parce que les Bernois te poussent à l’erreur, ils sont capables de reculer et de défendre à cinq avant de placer des contres. Leur système n’est pas évident à jouer…»

Pas évident peut-être, mais Ge/Servette n’a plus le choix s’il veut redresser la tête. Verdict ce soir… (TDG)