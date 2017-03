Patrick Kane écoeure le Champion

Auteur d'un triplé, Patrick Kane a mené Chicago à la victoire (4-1). Auteur de ses 25e, 26e et 27e réussites de la saison, il avait signé le même exploit six jours plus tôt contre Arizona.

A quick release for goal number two before @88pkane earned his second hat trick... in three games. pic.twitter.com/yeThf9dobZ