Pas de record pour Columbus

Columbus a chuté sur la dernière haie. Après seize succès, les Blue Jackets se sont inclinés 5-0 à Washington. Entamée le 29 novembre dernier sur une victoire 5-1 contre Tampa Bay, cette série s'est conclue de manière abrupte. Après 11'43'', les Capitals menaient, en effet, déjà 2-0 sur des réussites de Daniel Winnik et de John Carlsson, puis 4-0 après 36'27'' de jeu.

