Onzième but de la saison pour Sven Bärtschi

Sven Bärtschi a encore marqué lors de la victoire 3-0, la cinquième de rang des Canucks, devant Arizona.

Auteur d'un doublé lundi soir contre Colorado, Sven Bärtschi a exploité une erreur du défenseur Kevin Connauton pour ouvrir la marque à la 10e minute sur son onzième but de la saison. Il a conclu la rencontre sur un bilan de 2. Celui de Luca Sbisa, aligné durant durant 19'19'', fut de 1.

Denis Malgin, en revanche, traverse bien une période noire avec Florida qui a concédé sa cinquième défaite en six rencontres. Dans leur antre de Sunrise, les Panthers se sont inclinés 4-1 devant Winnipeg emmené par son rookie finlandais Patrik Laine (1 but et 1 assist). Au bénéfice d'un temps de jeu de 13'25, Denis Malgin a vécu un dix-huitième match de rang sans comptabiliser le moindre point... (ats/nxp)