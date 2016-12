NHL: Columbus aligne une 14e victoire de suite

Columbus a décroché jeudi à Winnipeg (5-3) une quatorzième victoire consécutive et n'est plus qu'à trois succès de la plus longue série de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL). Les Blue Jackets ne se sont plus inclinés depuis le 26 novembre.

Ils ont été menés en première période pendant cinq minutes, avant d'égaliser, puis de prendre le large pour mener 4 à 1.

Avec cette 25e victoire de la saison, les Blue Jackets qui avaient terminé la saison dernière avec le quatrième plus mauvais bilan de la NHL, sont installés à la première place de la conférence Est.

Ils ne sont plus qu'à trois victoires du record de Pittsburgh qui avait aligné dix-sept victoires de suite lors de la saison 1992-93.

Minnesota collectionne les victoires

Une autre équipe, Minnesota, collectionne également les victoires: le Wild a enchaîné un douzième succès de suite face aux New York Islanders (6-4).

L'équipe de Minneapolis est désormais 2e de la conférence Ouest, à un point du leader Chicago.

Enfin, Brian Campbell a déclaré forfait pour le match de son équipe, Chicago, à Nashville (victoire 3-2). Le défenseur, âgé de 37 ans, avait participé aux 423 précédents matches des Blackhawks et son dernier forfait remontait à la saison 2010-11.

(afp/nxp)