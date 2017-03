Minnesota perd son fauteuil de leader

Battu 4-2 à Washington, Minnesota concède une cinquième défaite en sept rencontres.

Ce revers a un coût: la première place de la Conférence Ouest qui revient désormais à Chicago. Les Blackhawks se sont imposés 4-2 à Montréal grâce notamment au 31e but de la saison de l'ex-Biennois Patrick Kane.

A Washington, le Wild a la victime du grand réveil d'Alex Ovechkin. Incapable de trouver le chemin des filets lors de ses dix derniers matches, le no 8 des Capitals a obtenu la deuxième étoile avec un but et un assist. Le Russe a délivré une passe décisive pour l'ouverture du score de Nate Schmidt à 12 secondes de la fin du premier tiers temps avant de signer le 2-0 à la 35e.

La soirée de Nino Niederreiter fut beaucoup moins faste. El Nino a bénéficié d'un temps de jeu limité à 13'42'' pour rendre un bilan de -2. (ats/nxp)