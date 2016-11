Lugano gagne et pousse Servette sous la barre

Les Aigles du Genève-Servette ont reculé à la 9e place du classement de LNA et évoluent désormais sous la barre, après la victoire 5-3 de Lugano dans le derby tessinois contre Ambri-Piotta.

Les Luganais, désormais septièmes, ont également dépassé Bienne et comptent deux points d'avance sur le GSHC, avec toutefois un match en plus. A la Resega, l'homme de la rencontre a été Luca Fazzini, non seulement auteur de l'égalisation à 1-1 mais aussi, et surtout, du but qui a enfin permis à son équipe de faire le break (4-2 à la 45e).

Ainsi la réalisation d'Igor Jelovac à la 51e n'a pas causé plus de dégâts que cela. Si ce n'est d'avoir entraîné un rush acharné en direction du portier Elvis Merzlikins dans les cinq dernières minutes de la partie. Rush soldé par un but dans la cage vide signé par Maxim Lapierre à la 60e.

Pour Ambri, battu cinq fois d'affilée avant de s'être repris vendredi contre le LHC (3-2), il ne s'agissait donc que d'une embellie. Les Léventins sont derniers du classement, à cinq longueurs du onzième Langnau. (si/nxp)