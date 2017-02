Les Suissesses se qualifient pour les JO 2018

L'équipe nationale féminine de hockey sur glace a décroché ce week-end sa qualification pour les JO 2018. Les filles de Daniela Diaz ont battu la République tchèque 4-1 dans leur troisième match du tournoi organisé à Arosa.

Il s'agit de la quatrième qualification consécutive à des Jeux olympiques pour l'équipe féminine. Trois ans après leur superbe médaille de bronze à Sotchi, les Suissesses auront le droit de rêver à du métal, dans un an en Corée du Sud. Après avoir pris le meilleur sur le Danemark (6-1) et la Norvège (4-1), les Suissesses ont écarté les Tchèques grâce à deux doublés signés Alina Müller et Lara Stalder.

«Je suis extrêmement fière de cette équipe, souligne la coach Daniela Diaz. Les filles ont travaillé dur toute la saison. Face aux Tchèques, toutes ont rempli leur rôle à 200%.»

La partie fut longtemps indécise face à l'autre favori du tournoi. «Lorsque l'on doit gagner, cela entraîne forcément de la nervosité, explique Daniela Diaz. Mais nous sommes restées concentrées sur l'instant et nous savions que la partie durait soixante minutes et pas vingt.»

Le 3-1, tombé à 11 minutes de la fin, a offert une belle bouffée d'oxygène aux Suissesses. Le but de Lara Stalder dans la cage vide a validé le ticket pour la Corée du Sud.

Lara Stalder a terminé le tournoi avec 12 points et 8 buts. Alina Müller a ajouté 3 buts et 5 assists.

Florence Schelling et ses camarades ont effacé la défaite subie il y a un an aux Mondiaux face à ce même adversaire en quarts de finale. Aux JO 2018, les Suissesses seront dans le groupe B avec la Suède, le Japon et la Corée du Sud. (si/nxp)