Les Suisses s'imposent face à la Biélorussie

L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour la finale du tournoi des 4 nations à Nitra (SVK). La jeune sélection helvétique s'est imposée 4-2 face à la Biélorussie.

Samedi, la Suisse affrontera en finale soit la Slovaquie ou la Russie B, qui se rencontrent vendredi soir. Les deux équipes se sont déjà affrontées jeudi soir en match amical. Les Russes s'étaient imposés 3-1.

La sélection emmenée à Nitra part Patrick Fischer est très inexpérimentée, composée de dix néophytes et de joueurs peu capés. Cela ne l'a pas empêché de partir sur les meilleures bases possible, grâce à un but de Damien Riat dès la 2e minute. L'attaquant de Genève-Servette a marqué à l'occasion du tout premier shift de sa première sélection, en profitant d'une passe du Zougois et futur Lausannois Sandro Zangger.

Le but décisif est tombé à 8' du terme de la partie. Le Davosien Mauro Jörg a inscrit le 3-2 d'un tir du revers. Le Biennois Julian Schmutz avait marqué le 2-1 au terme d'un effort solitaire.

Le goal de la sécurité a été l'oeuvre de Dave Sutter à 12'' de la sirène finale. Le défenseur du HC Bienne, lui aussi un néophyte en sélection comme Riat et Schmutz, a logé le palet dans le but vide.

Avant les deux derniers buts helvétiques, Gregory Hofmann et Chris Baltisberger avaient touché le poteau ,à quelques secondes d'intervalle, à la 45e minute.

Biélorusses tout aussi inexpérimentés

Les Suisses ont été supérieurs sur le plan technique à la Biélorussie, qui alignait également une sélection «expérimentale». Ils ont bien commencé le match mais se sont fait bousculer au cours de la deuxième période. Ils ont en revanche mieux fini la rencontre.

