Le plus long match de l'histoire

Deux équipes norvégiennes ont battu dans la nuit de dimanche à lundi le record du plus long match de l'histoire. Elles ont joué plus de trois heures et demie, lors de huit prolongations.

Record du monde battu

Le score n'a rien de très impressionnant: victoire à domicile 2-1 pour Storhamar face aux Sparta Warriors, en quart de finale du championnat de Norvège de 1re division.

Car après un 1-1 ordinaire lors des trois premiers tiers-temps, le match s'est transformé en festival de maladresses et d'arrêts. Storhamar a tiré au total 96 fois au but, et Sparta (équipe de la ville de Sarpsborg) 93.

Il a fallu que l'horloge aille jusqu'à 217 minutes et 14 secondes pour voir enfin une équipe marquer.

La NHL a relevé que le record de 176 minutes et 30 secondes, entre les Détroit Red Wings et les Maroons de Montréal en 1936, avait été largement battu.

Appels inquiets à la police

Le match qui avait commencé à 18h00 s'est terminé peu après 2h30 du matin. La police a indiqué avoir reçu des appels d'habitants de la région de Hamar inquiets que des spectateurs ne reviennent pas à la maison.

«En raison du match de hockey entre Storhamar et Sparta, qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, il y a des gens qui n'ont pas revu des proches», a-t-elle écrit sur Twitter peu avant 02h00. «Plusieurs signalements à la police à ce sujet. Pour information la rencontre n'est pas terminée.»

Il y avait 5500 personnes pour assister à cette rencontre historique. L'histoire ne dit pas si toutes ont réussi à rester éveillées jusqu'au bout. (si/nxp)