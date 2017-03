Le CP Meyrin repasse en première…

Tout vient à point à qui sait attendre, dit-on. C’est une maxime mais aussi une promesse et une promotion. Il y a dix ans, Marc Gonzalez, alors gardien du CP Meyrin, avait lâché, péremptoire, à ses dirigeants, qu’il ne lâcherait pas le club tant qu’il ne retrouverait pas sa place dans l’antichambre de la Ligue nationale. Ce soir-là, les Genevois avaient connu, douze mois après leur promotion, la relégation en deuxième ligue. «Douze ans plus tard, nous revoilà», s’exclame celui qui est devenu, il y a deux saisons, entraîneur de la formation de la cité satellite. «Quand j’ai repris l’équipe, mon objectif était de faire mieux que l’an d’avant, renchérit-il. Après avoir échoué en quart, on est donc allé en demi-finale puis… quand tu arrives en finale, tu la gagnes!»

Neuf victoires d’affilée

C’était vendredi passé à la patinoire des Vergers, contre la deuxième garniture de Red Ice Martigny. Le but était atteint, 1 à 0. «On a fait ce qu’il fallait en construisant un groupe motivé constitué d’un mélange entre des jeunes et des joueurs d’expérience, raconte l’ex-portier. On n’est pas allé chercher des renforts de Bümplitz. Meyrin, c’est l’essence même d’un club régional de proximité qui forme ses juniors.» Dix-huit matches, seize victoires, 94 buts marqués, 45 reçus avant d’enchaîner neuf succès d’affilée lors des play-off: la saison des Meyrinois a été à tout point de vue remarquable.

«Nous avions un groupe sain, solide, avec une bonne ambiance, poursuit Marc Gonzalez. Et même si nos statistiques sont affolantes, on n’a pas un joueur dans le top 10 des meilleurs compteurs de la ligue. Preuve de notre homogénéité, tous nos joueurs sont dangereux. On n’avait pas de point faible, on était un groupe, une équipe.»

«Notre objectif est de rester Meyrinois»

Vice-présidente du club, Olowine Rogg estime également qu’à part le budget qui va augmenter un peu, il ne devrait pas y avoir de gros changements. Pour cela elle fait entièrement confiance à son entraîneur. «On ne va pas aller chercher des renforts à gauche et à droite pour que nos joueurs se retrouvent sur la touche, explique-t-elle. Notre objectif est de rester Meyrinois le plus possible.» Pour le coach du CP Meyrin, cette promotion ne devrait, en effet, pas brasser son effectif. «Lors de nos parties de préparation, nous avons battu des équipes de D2 française ou de première ligue où on a fait bonne figure. Il y aura peut-être quelques retouches mais notre priorité est de conserver notre philosophie qui nous a permis de former ce groupe. On se réjouit des derbys contre Ge/Servette II.»

Tous aux Vergers samedi!

Or, avant de tourner la page de ce bon millésime, il reste encore un match aux Meyrinois, samedi aux Vergers (20 h 15) contre Yverdon, avec le titre romand en jeu. «Ce sera un vrai match de coupe avec, en plus, durant tout le week-end, une belle fête de hockey lors de notre tournoi international de Moskito, renchérit Gonzalez. J’espère qu’il y aura du monde pour soutenir notre belle équipe qui le mérite et qu’on arrivera à remporter ce dernier match. Gagner le dernier de la saison, c’était notre objectif, il en reste donc encore un…» A Meyrin d’être digne de son entraîneur, qui ne lâchera rien. Il en a fait la promesse…

