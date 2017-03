La Chaux-de-Fonds et Ajoie s'inclinent

Les deux équipes romandes en lice en demi-finales des play-off de LNB ont connu la défaite dimanche lors de l'acte I. La Chaux-de-Fonds s'est inclinée 2-4 face à Rapperswil-Jona, alors qu'Ajoie a cédé en prolongation (7-6) à Langenthal.

Deuxième de la phase préliminaire derrière Langenthal, La Chaux-de-Fonds a donc perdu l'avantage de la glace dans la série qui l'oppose à Rapperswil-Jona. Les hommes d'Alex Reinhard ont totalement manqué leur début de match, concédant un premier après 44'' de jeu seulement et un deuxième dès la 7e minute.

Menés 0-3 après 24'11'', les Chaux-de-Fonniers ont réagi trop tard, même si Simon Sterchi inscrivait le 2-3 15'' seulement après le début du troisième tiers. Leandro Profico assurait le succès des Lakers en marquant dans une cage vide à 2'02'' de la fin du temps réglementaire. Pas d'inquiétude toutefois pour le HCC, qui avait également été battu à domicile par Viège dans le premier match de son quart de finale.

La défaite d'Ajoie est bien plus rageante. Le champion en titre menait en effet 5-2 à la 31e minute après avoir marqué cinq buts de manière consécutive, provoquant d'ailleurs un changement de gardien dans le camp bernois. Et les Jurassiens parvenaient même à reprendre deux longueurs d'avance à la 51e (6-4) lorsque Jordane Hauert stoppait l'hémorragie.

La pénalité de 10' dont a écopé son topscorer Philip-Michael Devos (2 buts et 1 assist dimanche) à la 40e aura cependant fait mal à Ajoie, qui encaissait deux buts en son absence. Tout comme l'efficacité d'Arnaud Montandon, auteur lui aussi de deux buts et d'une passe décisive. Le fils de Gil inscrivait notamment le but de la victoire à la 65e minute, sur le 57e tir cadré par son équipes. (si/nxp)