John Gobbi: «Si on arrive à Genève avec la grosse tête, on va ramasser!»

Sur 879 matches qu’il a joués en LNA, il ne compte plus les derbys! Depuis 1999, que ce soit avec Ambri (contre Lugano), Genève-Servette (face à Lausanne et Fribourg), Zurich (contre Kloten) et maintenant avec le LHC, il en a disputé des centaines. Beaucoup, passionnément, à la folie! Pourtant, aujourd'hui, à 35 ans, John Gobbi est toujours excité la veille de ces matches si particuliers et électriques où tous les coups (ou presque) sont permis. «Pour nous, ce sont comme des parties de play-off jouées dans des patinoires pleines, avec une grosse intensité et énormément d’émotion, s’emballe le Tessinois de Malley. Ces rencontres-là, je les adore. Mais je ne suis pas le seul!»

Lui, le natif de Faido, le Montagnard de la Valascia, n’oubliera d’ailleurs jamais les affrontements face à l’ennemi luganais: tout jeune, il en a eu des frissons au son de la Montanara, l’hymne du club léventin chanté en chœur par les fans des «Biancoblù» les soirs de victoire devant un drapeau du Che Guevara. «Ce rendez-vous si attendu par les tifosi, on en parlait déjà une semaine avant, se rappelle le défenseur. Le match était en direct à la télé. Si tu le gagnais, t’étais tranquille une semaine, sinon, comme dans le Calcio en Italie, on t’en voulait car tu n’avais pas le droit de perdre le derby!»

Ce n’est pas encore le cas entre les Aigles et les Lions! «C’est l’histoire qui crée cette animosité, estime John Gobbi. Comme il n’y a que trois ans que LHC est remonté, c’est à nous désormais d’écrire quelques chapitres sur la glace. Pour que la rivalité devienne plus forte…» L’ex-international, qui a quitté les Vernets au printemps 2011 pour aller chercher un titre avec les Zurich Lions, n’a pas oublié ses années passées à Genève où il a aussi disputé deux finales (2008 et 2010) mais aussi six derbys contre les Lions (2004-2005).

«A l’époque, je devais shooter sur le gardien adverse pour qu’on puisse bénéficier des rebonds, se rappelle le No 43 de Malley. Il s’agissait de mettre le puck le plus vite possible sur la zone adverse. Aujourd’hui, Chris McSorley a changé un peu son système, avec une défense très solide et une transition très simple pour mettre la pression sur les défenseurs adverses. Nous, on se déplace tous les cinq ensemble. Tout le monde attaque, défend et assume ses responsabilités.»

Du plaisir avec Ratushny

Depuis l’arrivée de Dan Ratushny à la bande du Lausanne HC, les Vaudois sont plus séduisants qu’avec Heinz Ehlers. Sur la glace, ils s'éclatent. Que du plaisir pour les Vaudois. «A l’exception de Langnau, toutes les formations de LNA mettent beaucoup de pression sur l’adversaire avec un fore-checking très agressif et une transition très rapide, explique Gobbi. Par conséquent, plus on passe du temps dans la zone offensive, plus on a des chances de marquer.»

A Malley, les Lausannois, quatrièmes avec 108 buts inscrits (23 de plus que le GSHC), sont désormais en confiance, avec un gros appétit de Lions! «Mais on doit rester humble, prévient l’ex-Grenat. On ne doit pas oublier que nous avons perdu nos deux premiers matches contre les Servettiens. Genève, c’est une équipe physique, agressive, de caractère, très dure à manier, qui ne lâche jamais rien. Comme chaque année, les Aigles arrivent en forme en janvier, tout le monde voudra les éviter en play-off. Je m’attends à une grosse bataille. Si on arrive avec la grosse tête, on va sûrement ramasser! Maintenant, si on reste discipliné durant 60 minutes, on peut aller chercher des points…»

Le rôle du capitaine

C’est ce que le capitaine, qui a formulé le vœu le 31 décembre à minuit de «faire quelque chose de beau avec Lausanne cette saison», va répéter à ses coéquipiers dans le vestiaire avant les deux rencontres du week-end. «Mon rôle est de donner l’exemple comme joueur professionnel que ce soit sur et en dehors de la glace, sourit John Gobbi. Mais je ne dois pas parler pour parler, mais trouver le moment pour le faire. Je préfère rester en retrait pour que tous les joueurs puissent s’exprimer. Ce n’est pas mon genre de me mettre en avant. S’il y a de bonnes interactions dans le groupe ou des tensions, à moi de trouver le bon équilibre, s’il faut relativiser ou motiver les gars.»

Il n’y aura pas besoin de beaucoup de mots ce soir aux Vernets. «J’espère que ce sera à guichets fermés, et même si nous sommes sifflés, je me réjouis de retrouver cette patinoire où j’ai vécu de belles émotions durant sept ans là-bas, se réjouit le Tessinois. J’espère qu’il y aura un beau spectacle.»

Il en a déjà des frissons! (TDG)