Genève-Servette se rapproche des play-off

Genève-Servette a fêté son deuxième week-end consécutif avec le plein de points. Après s'être imposé samedi à Bienne (3-1), les Genevois n'ont fait qu'une bouchée de Fribourg Gottéron (6-3). Les Fribourgeois sont officiellement condamnés au tour contre la relégation.

Après moins de 7 minutes, les Genevois avaient déjà assis leur succès. Cody Almond, d'un tir détourné malencontreusement par Leeger (4e), et Gerbe, sur un magnifique contre mené avec Loeffel, ont marqué très tôt. Les Fribourgeois ne s'en sont jamais vraiment remis. Et Arnaud Jacquemet douchait les velléités fribourgeoises dès le début de la deuxième période.

Une nouvelle fois, le jeu défensif des hommes de Larry Huras est sujet à caution. Non seulement devant le but de Benjamin Conz mais aussi quand il s'agit de relancer le jeu vers l'avant. Un constat un peu inquiétant pour un joueur comme Rathgeb, engagé pour ses qualités techniques. Le Bernois a passé la majorité de son match à s'embrouiller avec ses adversaires.

Le drame pour les Fribourgeois, c'est de ne pouvoir compter que sur leur première ligne pour marquer des buts. A Genève, le trio Sprunger - Cervenka - Birner fut le seul à trouver le chemin des filets. «C'est dur pour tout le monde, reconnaissait Julien Sprunger. Mais l'absence d'Andreï Bykov nous pénalise vraiment. Avec lui, nous pourrions vraiment composer deux lignes offensives.»

Des fleurs pour Gerbe

Côté genevois, une ligne s'est particulièrement mise en évidence. Celle de Nathan Gerbe. L'Américain s'est trouvé à l'origine et à la conclusion sur les trois premiers et le dernier buts genevois. Avec huit points dans les quatre derniers matches, l'ancien joueur de Carolina a enfin trouvé son rythme après une période d'adaptation pas toujours facile. Il est de loin le joueur étranger avec le meilleur rayonnement dans l'effectif de Chris McSorley. Les Genevois ont facilement pris l'ascendant sur des Fribourgeois qui ont concédé leur sixième revers de rang. Mais ils ne doivent pas trop pavoiser. Leur jeu de puissance a été une nouvelle fois quelconque. Peut-être que l'apport de Goran Bezina - utilisé avec parcimonie contre Gottéron - ne sera pas inutile dans cet exercice. Une fois la pause de l'équipe nationale passée, le Valaisan aura sans doute reposé ses adducteurs et pourra repartir au combat. «Je vais profiter de la pause de l'équipe nationale pour me soigner. J'irai aussi faire un saut à Zagreb pour récupérer des affaires», précisait d'ailleurs le défenseur genevois.

Succès important de Lugano

Dans les autres parties de la journée, Lugano a décroché un succès important 5-3 contre Zoug. Julien Vauclair, avec un but et deux assists, et Damien Brunner, avec un doublé, ont largement contribué au succès tessinois. Les Luganais comptent désormais six points d'avance sur Langnau avec un match de plus. Les Emmentalois ont l'ont emporté une deuxième fois ce week-end contre Kloten au-delà du temps réglementaire (4-3 tab). Ces deux défaites condamnent pratiquement les Zurichois au tour contre la relégation. De son côté, Davos a préservé sa 5e place grâce à un succès 3-2 contre Ambri-Piotta. (SI/nxp)