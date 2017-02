Genève-Servette remercie les Zurich Lions

Genève-Servette a s'est placé à la 6e place de la qualification de la LNA, et ceci malgré sa défaite 2-4 contre Kloten. Les Genevois retrouveront Zoug en quarts de finale des play-off.

Les autres affiches de ces quarts de finale mettront aux prises Berne (1er) à Bienne (8e), les Zurich Lions (2e) à Lugano et Lausanne (4e) à Davos (5e). La dernière sortie de Genève-Servette n'a rien eu de glorieux. Les hommes de Chris McSorley se sont inclinés une fois de plus contre leur bête noire. Le 1er février, ils avaient perdu la Coupe de Suisse contre ce même adversaire en encaissant cinq buts sur des erreurs grossières. Cette fois-ci, les Genevois peuvent en vouloir à... leur jeu de puissance absolument sans effet. Déja défaillant la veille à Berne à 5 contre 3, le power-play genevois a une nouvelle fois sombré malgré des opportunités à foison même à 5 contre 3. Comme en finale, Vincent Praplan a marqué le but qui tue. Le Valaisan a inscrit le 3-2 à la 52e au terme d'un solo parfait conclu par un tir d'une précision diabolique. Sans Gerbe, les Servettiens ont paru bien empruntés 24 heures après avoir livré une grande bataille à Berne.

Fête de tirs entre Fribourg Gottéron et Berne pour le plus grand plaisir des 6400 spectateurs. Les joueurs de la capitale se sont bien «entraînés» avec un succès 7-4. Côté fribourgeois, Nathan Marchon a marqué son deuxième but en 24 heures, les deux premiers de sa carrière en LNA. Julien Sprunger a prouvé qu'il est toujours le meilleur buteur suisse avec un 26e but au cours de la soirée. Côté bernois, on retrouve sept marqueurs différents.

Lausanne, privé de Huet, Jeffrey et Junland, laissés au repos, n'a pas forcé son talent à la Valascia. Ambri-Piotta s'est imposé 3-2 après cinq défaites de rang. Adrien «Boubi» Lauper a marqué le but décisif du 3-1 après 19'' de jeu seulement en troisième période. Bienne ne s'est pas pleinement rassuré pour sa dernière sortie avant de retrouver son cousin de la capitale. Les Seelandais ont concédé leur quatrième revers de suite à l'occasion de leur défaite face à Zoug (3-4). Ils ont connu une période faste au troisième tiers-temps avec deux buts en 32'' grâce à Fabian Sutter et Schmutz pour revenir à 3-4 (47e). Pour les Zougois, ce succès vient à point nommé après une série de six défaites lors des sept derniers matches.

Lugano a longtemps cru pouvoir retrouver Zoug en quarts de finale. Hofmann et Sannitz ont permis aux Tessinois de mener à deux reprises au score. Couplé avec la défaite de Genève-Servette, les Luganais semblaient sur le point de faire la bonne affaire de la soirée. Finalement, Pius Suter leur a enlevé leurs illusions en égalisant à la 51e. Les Tessinois devaient s'imposer dans le temps réglementaire. Ils ne l'ont fait qu'en prolongation par Martensson. Malmené en début de partie (2-0 pour Langnau après 1'38''), Davos s'est repris pour finalement s'imposer largement (6-2) et assurer sa cinquième place. (si/nxp)