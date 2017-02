Fribourg étrille Ambri-Piotta

Lausanne a profité de la venue de Zoug pour se refaire une santé (3-0). Genève a laissé la victoire à Bienne 6-3, tandis que Fribourg a étrillé Ambri-Piotta 7-0.

Une victoire au cours des six derniers matches, c'est peu. Alors face à Zoug, le LHC devait montrer les dents. Montrer que le club n'attend pas les play-off en se tournant les gants. Les Vaudois ont attaqué la partie comme il fallait, mais ce n'est qu'en toute fin de tiers médian que le tableau d'affichage a été réveillé par l'ouverture du score de Pesonen au terme d'une action d'école. Le Finlandais a conclu sans trembler un contre mené à trois avec Jeffrey et Ryser. Les Lions ont forcé la décision entre la 52e et la 54e. Les deux fois par Herren qui compte désormais 19 buts. Ce succès permet à Lausanne de passer à 80 points et de quasiment assurer sa quatrième place. Très moyen face à

Genève mardi soir, Cristobal Huet a signé son troisième blanchissage de la saison. Zoug de son côté n'a toujours pas marqué depuis la fin de la pause dévolue à l'équipe nationale. 43e minute, Genève marque le 3-4. Non, but annulé parce que Cody Almond effectue une passe de lutte avec Marco Maurer dans l'un des arrondis. Pénalité à l'égard du Canado-Suisse et power-play pour les Seelandais qui en profitent pour passer devant grâce à Rossi.

On appelle cela le tournant du match. Bien dans leurs patins et en position de force, les Genevois ont laissé le momentum aux hommes de Mike McNamara. Et comme souvent ces derniers temps, les Biennois n'ont pas galvaudé l'offrande. Ils ont même enfoncé les Aigles via Pouliot et Schmutz. Chris McSorley risque fort de passer un savon à son équipe pour n'avoir pas su garder ses nerfs. Autant dire que les Grenat seront remontés samedi aux Vernets contre Lausanne. Quant à Bienne, il se qualifie pour les play-off en s'emparant au passage de la 5e place.

Supériorité

Si Fribourg et Ambri se retrouvent en play-out, on dira que Gottéron a marqué quelques points ce soir. Et les Léventins ont compris qu'il ne vaut mieux pas laisser les Dragons installer leur jeu de puissance. Parce que quand Julien Sprunger & Cie ont l'opportunité d'évoluer avec un ou deux hommes de plus sur la glace, cela peut faire très mal. Yannick Rathgeb s'est régalé avec 5 points sur les six premiers buts fribourgeois tous tombés en supériorité numérique. Quant à Julien Sprunger, il continue son ascension vers les sommets de l'histoire des buteurs de la LNA avec désormais 239 buts et la 9e place à égalité avec André Rötheli et Norman Dupont.

Le leader Berne n'a pas livré le meilleur match de sa saison, mais le champion a battu Kloten 3-2. Prié de se trouver un autre club, Martin Plüss a inscrit son 253e but en LNA, le 17e cette saison.

En dominant Davos 3-1, Lugano a fait un très grand pas vers les play-off. Les Tessinois occupent toujours la huitième place mais avec neuf points d'avance sur les Langnau Tigers. Si les Emmentalois s'inclinent samedi à domicile contre Berne, les Bianconeri pourront fêter leur participation aux séries. (si/nxp)