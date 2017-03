Fribourg Gottéron sur le bon chemin

Les hommes de Larry Huras se sont imposés 6-1 sur la glace d'Ambri-Piotta remportant leur deuxième match du play-out.

Même si le score plaide parle en faveur des Fribourgeois, ils ont eu affaire à des Léventins bien plus volontaires que lors du premier acte. Les Tessinois se sont d'ailleurs rués sur les buts de Benjamin Conz dès le premier engagement (poteau de Jelovac à la 1re minute) mais sans pouvoir concrétiser leurs bonnes intentions.

Le réalisme était fribourgeois. Dans un angle fermé, le Tchèque Cervenka a ouvert la marque en dupant le portier Gauthier Descloux (10e). Un tir de Sprunger (32e but de la saison) permettait à Gottéron de doubler la mise (12e) avant que D'Agostini ne trompe Conz d'un tir croisé puissant 25'' après la réussite du capitaine fribourgeois.

Ce fut la seule période un peu difficile pour les Romands. Conz n'a pas tremblé sur ses bases et a contribué à préserver cet avantage d'un but. Neukom a soulagé Fribourg avec son but à la 36e avant que l'équipe de Larry Huras ne fasse la différence au cours de la troisième période avec des goals de Mauldin, Cervenka et Tristan Vauclair, toujours en veine de buts depuis trois matches.

Dix buts marqués, un but reçu en deux matches, la mainmise est totale pour Fribourg Gottéron. Il suffira de bien négocier le troisième match samedi contre des Léventins dépassés pour se préparer une première balle de match. (ats/nxp)