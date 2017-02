Et de six pour les Rangers

Parfaitement protégés par leur deuxième gardien Antti Raanta, les Rangers se sont imposés 3-2 à Columbus. Toujours invaincus en février, ils ont cueilli un sixième succès de rang en NHL.

Henrik Lundqvist ménagé, Antti Raanta a brillé de mille feux pour sa première titularisation de l'année. Auteur de 30 arrêts, le Finlandais a été héroïque lors des dernières secondes de la rencontre face à des Blue Jackets qui cherchaient l'égalisation à 6 contre 5.

New York a marqué par Dan Girardi, Kevin Hayes et Jimmy Vesey pour rafler la mise. Cette victoire lui permet d'occuper conjointement avec Columbus et Pittsburgh la deuxième place de la Division Metropolitan, à 9 points du leader Washington. (si/nxp)