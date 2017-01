Deux assists et l'action du match pour Josi

Auteur de deux assists pour ses 21e et 22e points de la saison, Roman Josi a réussi l'action du match. Dans les ultimes secondes de la prolongation, il a, ainsi, bloqué un tir de Troy Stecher pour prendre possession du puck et lancer une action en deux contre un qui a permis à Calle Jankrork d'inscrire le but de la victoire à 1''5 de la sirène. Les Canucks avaient arraché cette prolongation grâce au 1-1 de Brandon Sutter sur un service de Sven Bärtschi marqué alors qu'il ne restait plus que 49'' à jouer dans le temps réglementaire.

Si Josi et Bärtschi ont tous deux été crédités d'un bilan de 1, Kevin Fiala, Yannick Weber, dans les rangs des Predators, et Luca Sbisa, pour les Canucks, ont rendu un bilan neutre lors de ce «derby» suisse.

Avec Timo Meier mais sans Mirco Müller, surnuméraire, San Jose s'est imposé 5-3 à Edmonton. Auteur d'un triplé, Mikkel Boedker a été le grand homme de cette rencontre scellée sur une réussite de l'ex-Servettien Logan Couture, sa treizième de la saison, à la 46e minute. Dans les rangs des Sharks, Meier a bénéficié d'un temps de jeu de 13'18'' pour rendre un bilan neutre. (ats/nxp)