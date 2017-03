Des retrouvailles ardues pour Mark Streit

Les retrouvailles avec Philadelphia sont ardues pour Mark Streit. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, le Bernois a connu la défaite avec Pittsburgh face à son ancienne équipe.

Sur leur glace, les Penguins se sont inclinés 6-2 devant les Flyers malgré l'ouverture du score de Matt Cullen à la 5e minute. Aligné durant 17'54'', Mark Streit a accusé un bilan de -2 au sein d'une formation privée de nombreux titulaires, dont Evgeny Malkin. Sven Bärtschi et Luca Sbisa ont concédé une nouvelle défaite avec Vancouver, battu 2-1 à Winnipeg. Le Bernois et le Zougois peuvent déjà réserver leur billet pour le Championnat du monde de Paris s'ils souhaitent le disputer. Avant-dernier de la Division Pacific à... 17 points de la barre, Vancouver ne peut plus nourrir aucune illusion sur son sort cette saison.

A Winnipeg, le scénario de la rencontre aurait pu s'écrire autrement si Sven Bärtschi n'avait pas galvaudé une occasion en or dans un deux contre un de redonner l'avantage à ses couleurs au troisième tiers. Mais le Bernois devait échouer devant le portier Ryan Miller qui a été crédité de 30 arrêts. (ats/nxp)