Calibré en mode play-off, Ge/Servette donne le ton

Je t’aime, moi non plus… Soirée de Saint-Valentin oblige, le rendez-vous entre les deux meilleurs ennemis que sont Ge/Servette et Lausanne ne pouvait pas mieux tomber, hier soir à Malley. Pas question pour autant entre les deux moitiés de se retrouver autour d’un dîner aux chandelles. Face aux Lions et à cinq journées du terme de la saison régulière, les Grenat avaient bien l’intention de sortir le grand jeu. C’est peu dire qu’il n’y avait rien de romantique entre les deux équipes. La troupe de Chris McSorley désirait l’emporter, coûte que coûte.

Le cinquième derby lémanique de la saison a ainsi souri pour la troisième fois aux Genevois, en mode opération séduction. Le patron des Vernets le répète à l’envi depuis plusieurs mois: son équipe est bâtie pour aller décrocher le titre et terminer à la cinquième place. Il faudra néanmoins aller chercher Davos, qui s’accroche. Les Grisons se sont inclinés dans le même temps face à Kloten (3-4 tab). Avec un match en moins, ils comptent le même nombre de points que les Genevois (69).

Voici toutefois les Aigles «en vert» et contre tous au classement. Reste à savoir maintenant à quelle place les joueurs des bords de l’Arve termineront leur exercice. Lorsque les play-off débuteront le samedi 4 mars, il se pourrait que les quarts de finale opposent le LHC au GSHC. Mais avant de penser à d’éventuelles retrouvailles, il s’agit désormais pour les deux clubs de terminer la dernière ligne droite de la saison régulière sur une note positive.

Hier soir et après une bonne semaine de pause en raison de la pause internationale, c’est Ge/Servette qui a le mieux négocié les vingt minutes de jeu initiales. Dans une chaude ambiance qui sentait déjà bon les play-off, les Aigles n’ont pas survolé la rencontre. Mais les hommes de Chris McSorley ont su profiter des errances de la défense du LHC.

Les Grenat ont aussi su faire la différence face à Cristobal Huet, qui effectuait hier soir son retour devant la cage lausannoise. Diminué lors de ces dernières semaines, le dernier rempart français ne s’est pas illustré face aux Genevois. En revanche, Kevin Romy, qui effectuait son retour après pratiquement trois mois d’absence suite à une fracture de la clavicule, a signé une belle prestation. L’attaquant neuchâtelois a en effet délivré un assist sur le 2-5, signé Juraj Simek. Hier soir à Malley, Ge/Servette a annoncé la couleur. Calibré en mode play-off, il faudra compter avec les Aigles. En vert et contre tous. (TDG)