Bezina: «C'est toujours mieux de commencer par une victoire»

«Je n'ai qu'une envie, c'est de jouer devant notre public!» Goran Bezina a le sourire dans le couloir de la Tissot Arena. De retour cette semaine avec les Aigles, il a joué et gagné le premier match de sa deuxième vie avec Ge/Servette. «L'adversaire était solide car il restait sur huit victoires consécutives chez lui. On peut donc dire que notre succès est significatif. Et c'est clair que c'est toujours mieux de commencer par une victoire!» Après six mois passés à Zagreb, dans un autre championnat, Goran Bezina n'a pourtant pas été dépaysé. «J'ai vraiment l'impression de ne jamais être parti, dit-il. Et ce soir, je n'ai pas trop été utilisé. C'est pour moi un retour idéal. »

Il aura fallu attendre 5 minutes pour que le No57 joue son premier shift. «C'était parfait de m'utiliser comme 7e défenseur, dit-il. Ca me permet de reprendre mes marques sans me griller. J'ai un peu mal aux adducteurs. Alors, encore un match contre Fribourg je pourrai profiter de la pause de l'équipe de Suisse pour me remettre à 100%. En attendant, je suis impatient de jouer aux Vernets. J'ai déjà eu un aperçu de ce qui m'attend dimanche. Je connais les fans, ils sont fous!»

On ne sait pas si c'est déjà un effet Bezina, mais hier soir, Ge/Servette a clairement haussé le ton sur le plan physique. Il ne fallait pas venir se promener dans la zone de Robert Mayer. Frottage d'oreilles et remontage de bretelles assurés... «Genève doit jouer dur, dit Goran Bezina. Sinon, ce n'est pas Genève.» Alors, on a enfin vu Jeremy Wick retrouver le chemin de l'adversaire. Floran Douay s'est régalé, toujours dans son style qui marie vitesse et puissance. En réalité, c'est toute l'équipe qui a été au diapason de ce que doit être le jeu grenat (mention aussi à Francis Paré, Nathan Gerbe et Nick Spaling, trois étrangers vraiment influents). «Je trouve que hormis une logique pression subie en fin de troisième période, on a vraiment bien géré l'ensemble du match.» Après un premier tiers vierge de but, les Aigles ont fait la différence dans la période médiane. Avec deux réussites signées Cody Almond et Auguste Impose. Sur l'ouverture du score, il faut relever la superbe ouverture de Nick Spaling depuis son camp de défense à destination du No 89. Sur la réception, le contrôle de la main a été jugé licite par les arbitres (un joueur n'a pas le droit de fermer la main sur le puck pour le contrôler). A vitesse réelle, difficile pour eux de voir la légalité du mouvement d'Almond qui concluait ensuite magistralement son face à face avec Jonas Hiller. Peu après, c'est donc Auguste Impose qui déviait un tir de Juraj Simek pour doubler la mise. Après une réaction du score signée par l'ancien genevois Dave Sutter, c'est Nathan Gerbe qui a inscrit le but de la sécurité dans le but vide.

«Ce succès est très important car Bienne est une équipe qu'on se doit de rattraper au classement», dit Goran Bezina. Avec ce succès, Ge/Servette revient à un point de son adversaire du soir (6e) et deux de Davos (5e), vainqueur à Zoug. Quatre jours, un match, et déjà un discours qui sent bon l'ambition, mesurée certes, mais l'ambition. Pas de doute Goran Bezina est bien de retour. Il ne sera vraiment pas de trop pour cette fin de saison haletante.