Ajoie oui, la Chaux-de-Fonds non

Ajoie a égalisé dans sa série des demi-finales des play-off en battant Langenthal 2-1. A Rapperswil, les Lakers ont pris le meilleur sur La Chaux-de-Fonds 5-2.

Le champion a prouvé être une équipe de séries. Deux buts en supériorité numérique signés Barbero et Devos ont suffi aux Jurassiens pour s'imposer face au leader de la saison régulière et revenir à égalité 1-1 dans la série. Et les joueurs de Gary Sheehan ont choisi de se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues en concédant neuf pénalités mineures. Heureusement, les Bernois n'ont concrétisé qu'un power-play à la 40e par Tschannen.

Cela s'est moins bien passé pour le HCC en déplacement à Rapperswil. Les Abeilles ont craqué au cours du dernier tiers. Hecqufeuille a pourtant égalisé à la 46e, mais le jeu de puissance saint-gallois a fait mal avec les quatre premières réussites inscrites avec un homme de plus sur la glace. Mention spéciale à Profico, auteur des troisième et quatrième buts des locaux. Rappi mène désormais 2-0 dans la série. (si/nxp)