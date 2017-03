Un junior genevois première recrue du General Manager McSorley

Intronisé manager général de Ge/Servette il y a une semaine, Chris McSorley a signé son premier joueur dans le cadre de ses nouvelles fonctions. L'ex coach des Aigles a mis sous contrat Makai Holdener, 19 ans, un ancien junior du club.

La finalisation du retour de ce jeune talent a été actée lundi. C'est à lui que faisait allusion Mike Gillis lundi dans la tribune de Genève. Il nous parlait de la signature d'un hockeyeur d'avenir. Avant de poursuivre en nous expliquant que le club était également sur d'autres renforts mais qu'il n'était pas possible de les évoquer car ces joueurs étaient encore engagés dans la course pour le titre avec Davos, Zoug, Lugano ou Berne. A suivre donc.

En attendant du lourd, place donc au meilleur pote de Damien Riat. Les deux amis ont fait classe commune aux Vernets avant de s'envoler outre-Atlantique, puis pour la Suède pour y poursuivre leur formation de hockeyeur. En 2015, les deux internationaux junior ont rejoint la LNA. Avec succès pour Damien Riat, révélation des Aigles l'an passé et qui a largement confirmé son potentiel cette saison. Pour Makai Holdener, l'acclimatation dans l'élite suisse ne s'est pas très bien passée du côté de Bienne. Peu aligné par Kevin Schläpfer, il a été placé plusieurs fois en LNB, sans casser toutefois la baraque. Il a terminé cette saison par un nouveau voyage en Amérique du Nord, aux Dubuque Fighting Saints en USHL.

A 19 ans, il reçoit donc une deuxième chance pour s'établir en LNA. Dans son club de coeur cette fois. «Je suis très excité à l’idée de revenir en Suisse, et au Ge/Servette, dit il. C'est le club de ma ville, et j’ai grandi en le regardant jouer et en rêvant de porter, un jour, le maillot grenat. Ces dernières saisons, le GSHC a prouvé qu’il voulait compter sur les jeunes joueurs pour les développer.»

Chris McSorley, comme toujours, croit à la possible éclosion du frère «jumeau» de Damien Riat. «Makai est un des meilleurs joueurs suisses né en 1997 et nous anticipons un gros potentiel et un beau futur pour lui.»

Quoi qu'il en soit, Holdener restera donc dans l'histoire du GSHC comme étant le premier mouvement du General Manager McSorley. L'Ontarien, qui semble réellement se plaire dans ses nouvelles fonctions, devrait prochainement confirmer de très bonnes nouvelles. Selon plusieurs sources concordantes, il apparaît en effet de plus en plus probable que le Suédois Henrik Tommernes (Frölunda), patine la saison prochaine en compagnie de son compatriote Johan Fransson. (TDG)