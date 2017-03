Serge Pelletier: «Ge/Servette a le vent dans le dos»

Quand il farfouille dans sa mémoire, qu’il se repasse cette finale des play-off en 2008 contre les ZSC Lions, Gianluca Mona, alors portier de Ge/Servette, tombe sur cette action qui aurait pu changer l’histoire. «C’est un mauvais souvenir, un véritable cauchemar qu’on avait vécu avec les Genevois, soupire l’ancien portier tessinois, qui a encore la scène qui défile dans sa tête. Lors du match no 4, on gagnait encore 2 à 1 à trente secondes de la fin et Olivier Keller ne sort pas le puck de la ligne bleue. Le Zurichois Seger tire, la rondelle touche la cuissette de John Gobbi et rebondit dans mes filets. On avait fini par perdre cette rencontre aux pénaltys avant de s’incliner encore une fois aux tirs au but deux jours plus tard au Hallenstadion. Même si cela ne sert à rien de vivre avec des regrets, un titre ne tient souvent qu’à un fil, à des détails, comme la fois où Zurich est aussi devenu champion, contre Berne, à deux secondes de la fin...»

«McSorley aura bien préparé son équipe»

Après une interminable saison régulière, c’est la magie des play-off, le moment que Mona (photo Gérald Bosshard) apprécie tant. Pour lui, la série entre Zoug et Ge/servette sera la plus serrée des quatre affiches au menu. «Zurich et Berne ont une profondeur de banc supérieure à Lugano et Bienne, et devraient logiquement passer, estime-t-il. Comme Davos d’ailleurs, parce que Lausanne a tiré la prise beaucoup trot tôt.» C'est aussi le cas de Zoug, d'ailleurs, qui reste sur des résultats en dent de scie, depuis qu’il est assuré de sa 3e place. «J’espère qu’il y aura un Romand en demi-finale, poursuit le gestionnaire de fortune. Je pense que Chris McSorley aura bien préparé son équipe pour ce quart de finale. Mais je le répète, cela va se jouer au septième match.»

«La clé? La discipline»

Pour Serge Pelletier (photo Michel Perret), ex-entraîneur de FR Gottéron et de Ambri, Ge/Servette va remporter cette série 4 à 2. «Parce que les Genevois, contrairement à Zoug, ont le vent dans le dos, remarque le technicien québécois. Même si les Zougois se sont imposés quatre fois contre les Grenats cette saison, qu’ils se sont longtemps battus pour la première place, là, on remet les compteurs à zéro.» Pour lui, la clé de cette confrontation entre le 3e et le 6e sera la discipline. «L’équipe qui va éviter le plus le banc des pénalités aura toutes les chances de passer le tour, ajoute le Canadien. Quant à l’avantage de la glace, je ne pense pas que cela en soit un dans la mesure où les deux formations ont le profil pour gagner à l’extérieur.»

«Diaz et Holden vont faire la différence»

C’est également l’avis de Patrick Oppliger (photo Keystone), l’ancien défenseur zougois, qui sur la longueur voit son club de coeur «plus complet» passer en six rencontres. Même s’il est conscient que cela peut tourner pour les Genevois «plus forts depuis les arrivées de Paré et de Bezina», le Neuchâtelois est convaincu que Raphaël Diaz et Josh Holden, voire Diem, feront la différence sur la longueur. Pour cela, Zoug qui reste sur deux éliminations successives en play-off, devra aussi gagner une fois à domicile, ce qu'il n'a plus réussi à faire depuis deux ans.

Pour la petite histoire, quand les Grenat étaient arrivés la deuxième fois en finale, en 2010, ils avaient éliminé Zoug 4 à 2 en demie...

Premier match samedi à la Bossard Arena à 19h45. (TDG)