Romy: «Le groupe est toujours plus fort que les individualités»

Power-play

L’affiche Lausanne - Ge/Servette, ce mardi soir à Malley. Coup d’envoi à 19 h 45.



Effectifs Ehrhardt, Rod, Chuard et Rubin sont blessés. Ce dernier attend une protection spéciale pour sa mâchoire; il pourrait être de retour vendredi à Bienne. A noter que Schweri et Heinimann seront respectivement engagés avec Ajoie et Olten, Ge/Servette pouvant les rappeler à tout moment, mais une seule fois.



Du côté de Lausanne, aucun blessé n’est annoncé, l’effectif est au complet. Huet est de retour dans la cage vaudoise.



Le mot de McSorley «L’objectif, c’est la cinquième place. Sans calculer. C’est mauvais pour le karma de viser autre chose que les victoires pour ces cinq derniers matches… Bien sûr, sur le papier, on peut se dire que Lausanne, c’est plus abordable pour nous que Berne, Zurich, voire Zoug. Mais en réalité, c’est comme si tu devais choisir entre différents poisons. Cela ne change pas grand-chose. Parce que Lausanne est une très bonne équipe et que dans une série au meilleur des sept matches, tout est possible.» D.V.