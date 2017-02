Les Aigles se déplacent à Bienne gonflés à bloc

Les visages rayonnent et les rires résonnent plus fort que d’habitude dans les couloirs des Vernets. Du vestiaire s’échappent des airs de disco. La sono des Aigles crache à plein poumons tous les décibels qu’elle a dans le ventre. En ce jour de printemps avant l’heure, l’ambiance était au beau fixe jeudi matin sur les bords de l’Arve.

Forts de leur cinquième victoire d’affilée mardi à Lausanne (2-5), les hommes de Chris McSorley ont officiellement validé leur ticket pour les play-off et se sentent désormais pousser des ailes. Une idée trotte dans des têtes servettiennes gonflées à bloc. Elle commence même à faire son nid.

A quatre rencontres du terme de la saison régulière, les Grenat osent rêver au moment de s’en aller affronter Bienne ce vendredi soir avant de recevoir… Lausanne, samedi aux Vernets. Et rêver n’a jamais fait de mal à personne.

«Aller chercher Lausanne»

Daniel Vukovic n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins: «Nous voulons aller chercher Lausanne au classement. Pourquoi pas? Tout est possible. Avec la mauvaise passe que traversent les Vaudois actuellement (ndlr: six défaites lors de leurs huit dernières sorties), il ne nous est pas interdit d’y croire. D’autant plus qu’ils doivent jouer Zoug à domicile avant de prendre le chemin des Vernets.» Le défenseur et actuel capitaine – Jim Slater ayant été relégué en tribunes – prévient qu’il faudra compter avec les Aigles en cette fin de saison régulière: «Ce n’est pas parce que la qualification est en poche que nous allons relâcher nos efforts. Nous devons prendre les derniers matches très aux sérieux.»

Si le scénario de la quatrième place s’annonce improbable – le LHC compte huit points d’avance – mathématiquement tout est encore possible. Il faudra pour cela et dans un premier temps aller chercher la totalité de l’enjeu du côté de la Tissot Arena ce vendredi soir. «L’ambiance de groupe est excellente, poursuit «Vuko». L’important est de rester dans le rythme et de continuer à travailler d’arrache-pied. Avec cet état d’esprit, il ne fait nul doute que nous serons en mesure d’enchaîner les victoires et, quoiqu’il arrive, attaquer les play-off dans les meilleures conditions.»

Calme plat à l’infirmerie

Les Genevois sont d’autant plus confiants que, pour l’heure, seul Noah Rod manque à l’appel. Il y a bien longtemps que Chris McSorley n’avait plus connu les joies de travailler avec un effectif aussi étoffé. «Ça fait plaisir de terminer la saison régulière avec pratiquement tous les gars en pleine forme», se réjouit Romain Loeffel.

Après une saison marquée par des résultats en dents de scie, le défenseur neuchâtelois attend désormais avec impatience les prochaines échéances. «Nous nous sommes battus pendant des mois pour être du bon côté de la barre et ça n’a pas été facile. Au regard de nos dernières sorties, nous savons désormais que nous pouvons aller loin. Notre confiance est à son summum. Nous avons vraiment hâte d’en découdre.»

Et Romain Loeffel de s’en retourner aux vestiaires, sur un nouvel air de disco, le visage rayonnant.

(TDG)