Les Aigles renouent avec la victoire. Que ce fut dur

Il y a encore un cœur qui bat à Ge/Servette. Après avoir concédé trois défaites d’affilée en championnat au cours de la semaine passée, les Aigles ont repris quelques couleurs en quarts de finale de la Coupe de Suisse, hier soir face à Davos. Mais que ce fut laborieux et long à se dessiner!

Car aux Vernets, les Grenat ont eu toutes les peines du monde à passer l’épaule et se hisser dans le dernier carré face à une équipe du HCD pourtant largement remaniée pour l’occasion. Chris McSorley doit probablement une fière chandelle à son ami et homologue Arno Del Curto. Sur les bords de l’Arve, c’était en effet quelque peu Noël avant l’heure… Le technicien des Grisons avait décidé de faire le déplacement en terres genevoises sans une bonne partie de ses cadres.

Privée en effet des patrons que sont Andres Ambühl, Perttu Lindgren ou encore Beat Forster – laissés au repos –, la formation grisonne s’est battue jusque dans les dernières secondes pour tenter d’inverser la vapeur.

Heureusement pour le public genevois, c’était sans compter sur une fin de match héroïque de la part des hommes de Chris McSorley. Au final, tout s’est joué en sept secondes. A la 50e minute, Jacquemet et Schweri redonnaient deux longueurs d’avance aux Grenat qui n’en menaient alors pas large après l’égalisation (3-3) de Wieser quelques minutes plus tôt.

«On s’est fait très peur mais le cœur y était, respire Arnaud Jacquemet. C’est bête car on aurait dû plier la partie beaucoup plus rapidement. On a vraiment manqué beaucoup trop d’occasions en début de rencontre, ce qui a redonné des espoirs aux Grisons quand ils sont revenus à 2-1 alors que nous étions à 5 contre 4.»

Pour le No 17 et ses coéquipiers, les cinq dernières minutes ont été irrespirables: quand Cody Almond rejoignait le banc d’infamie pour le reste de la partie avant qu’il ne soit accompagné par Jeremy Wick. Il n’en fallait pas plus pour qu’Arno Del Curto rappelle à la bande le portier Gilles Senn et que Davos ne joue son va-tout.

A 6 contre 3, les Grisons se ruaient à l’attaque, sans pour autant réussir à trouver la faille. La faute aux trois guerriers qui se sont battus comme jamais devant Robert Mayer afin d’empêcher la rondelle de finir sa course au fond du filet. Mention spéciale à Daniel Vukovic qui, à peine de retour au jeu après une commotion, a pratiquement passé deux minutes étalé de tout son long sur la glace.

La seule et unique mauvaise nouvelle de la soirée est venue de la sortie sur blessure de Kevin Romy, visiblement touché dans le haut du corps. Le Neuchâtelois a regagné les vestiaires et sauté dans une ambulance direction l’hôpital: «L’absence de Kevin pourrait être de plusieurs semaines», lâchait Chris McSorley après le match. On craint une clavicule cassée pour l’attaquant No 88.

