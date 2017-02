Goran Bezina: «C’est comme si je n'étais jamais parti!»

Goran Bezina est de retour à la maison. L’emblématique défenseur de Ge/Servette durant douze saisons a débarqué mercredi soir à Genève en provenance de Zagreb afin de terminer l’exercice en cours avec les Aigles. Après neuf mois passés en Croatie, dans le championnat de KHL, l’ex-capitaine des Grenat était présent aux Vernets pour rencontrer quelques-uns de ses coéquipiers, l’entraînement étant optionnel après la défaite en Coupe de Suisse, la veille, face à Kloten…

Goran Bezina, on vous sent d’ores et déjà gonflé à bloc pour les deux matches à venir, samedi à Bienne puis dimanche aux Vernets face à Fribourg-Gottéron…

Je suis excité, c’est clair! J’attends surtout avec impatience le premier match à domicile contre les Dragons. J’ai quelques petits bobos mais j’ai encore deux jours de repos avant d’attaquer les choses sérieuses.

Vous avez atterri tard mercredi soir à Genève. Avez-vous pu suivre à distance la finale de Coupe?

J’ai juste eu le temps de regarder le dernier tiers… Autant vous dire que ce n’est pas le résultat que j’espérais. C’est dommage car la partie avait bien commencé. Maintenant, en fin de match, Kloten méritait de l’emporter je pense. Mais je suis triste pour les gars, qui ont parcouru tout ce chemin pour, au final, crever au poteau. Je ne me fais en revanche aucun souci concernant la fin de la saison. Les gars sont des professionnels qui vont très vite savoir réagir et se concentrer à 100% sur les play-off.

Etes-vous en revanche heureux d’avoir retrouvé les Vernets ce jeudi matin?

Pour tout vous dire, c’est comme si je n’étais jamais parti! Je me réjouis d’être demain (ndlr: vendredi) afin de voir tout le monde étant donné que ce jeudi il n’y avait pas beaucoup de joueurs à l’entraînement.

Vous attendiez-vous à être de retour si rapidement à Genève?

Franchement, non. Je pensais honorer mes deux ans de contrat à Zagreb. Mais voilà, c’est le sport. Tout peut aller très vite. Je ne vous cache pas que j’étais bien en Croatie et que je m’entendais très bien avec le groupe et le staff. L’environnement était vraiment bon. Puis tout était oublié au moment où j’ai franchi la porte des Vernets. Comme je vous l’ai dit: j’ai l’impression de n’être jamais vraiment parti.

Dimanche, ce sont les fans genevois que vous allez retrouver…

Oui… Et ça va être très, très spécial…

