Genève-Servette est en finale de Coupe de Suisse: contre Kloten ou Lausanne

Il n’y a jamais de chemin facile pour débusquer la bonne étoile, dit-on, mais ce Ge/Servette là, version 2016-2017, a l’art de se compliquer la vie avec une confiance encore en dents de scie. Cette saison aux Vernets, on passe par tous les états d’âme, du rire aux larmes, d’une bronca à un silence assourdissant suivi d’une grosse ovation: que d'émotions. Or, cette fois-ci, les Genevois, juste au-dessus du vide, souvent empêtrés dans une poisse tenace, n’ont pas eu besoin d’une prolongation ou d’une série de tirs au but pour s’imposer devant leur public. Avec un ADN retrouvé, ce GSHC a mis en avant sa densité et sa conviction qu'il avance dans le bon sens.

Après ses deux sacres à la Spengler, Genève-Servette a l’occasion d’ajouter un nouveau trophée dans la vitrine du club. Deux ans après avoir échoué contre Kloten au même stade de la compétition, les Grenat se sont qualifiés ce mercredi soir pour la finale de la Coupe de Suisse, en venant enfin à bout de cette grosse cylindrée zougoise qui restait sur quatre succès face aux Aigles cet hiver.

Avec cet adversaire de qualité qui tutoie les sommets depuis le début de cette saison, les Grenat se trouvaient devant un Everest à franchir, une grosse montagne dans la cage. Mais comment faire pour que Tobias Stephan tire sa révérence, pour passer ce cap?

Tout juste

C’était l’une des clés de cette demi-finale. La recette était connue des joueurs de Chris McSorley, encore fallait-il la concrétiser sur la glace. «La seule solution est de le gêner, de lui mettre beaucoup de pression», avait répété dans le vestiaire Sébastien Beaulieu, son entraîneur lorsque le portier évoluait encore aux Vernets. «Si on se met droit devant lui, il s’énerve assez rapidement», se souvenait, pour sa part, Arnaud Jacquemet. «Tirer, tirer, tirer», renchérissait Daniel Vukovic.

Il est vrai qu'en le mitraillant, sur un malentendu, il pouvait y avoir une ouverture. Comme lundi à la Bossard Arena, c’est un Noah Rod en feu, sur power play, qui a conclu le premier avant que Cody Almond n’en fasse de même dans un jeu de puissance qui était cette fois-ci bien huilé, comme quoi tout arrive. Deux à zéro après 22 minutes de jeu. Ce Ge/Servette, qui avait privé d'espaces le visiteur, avait fait tout juste. Restait à gérer…

Mais comme ce fut le cas deux jours plus tôt, l’équipe de Suisse centrale est revenue dans la partie, profitant une fois encore d’une sortie prématurée de Noah Rod. Après le vilain Johan Morant lundi, c’était au tour de Josh Holden de le sortir du jeu. Comme à la Bossard Arena, l’attaquant n’a pas terminé la rencontre. Il souffrait de maux de tête, on craint une commotion.

Si la machine genevoise a souffert dans un premier temps de son absence, avec un alignement encore une fois chamboulé, la volonté de ce groupe retrouvé avec un Cody Almond intenable, a fini par couper à cœur et reprendre l'avantage. Après que Lino Martschini et Senteler eurent égalisé, c'est finalement Romain Loeffel qui a appuyé sur la touche «finale» donnant corps aux ambitions de Grenat qui ont serré les dents jusqu'au bout du bout pour s’ouvrir ce joli conte.

«Nous pouvons aller loin»

«Il était temps, s'exclamait le dernier buteur de la soirée. Cela fait d'ailleurs du bien de gagner un match! Mais si on est vraiment content d’aller en finale de la coupe, on va tout faire pour aller au bout et la gagner, même si le championnat demeure encore notre priorité.»

Le défenseur des Vernets, de plus en plus convaincu que les Aigles sont sur le point de prendre définitivement leur envol est prêt pour le derby avec deux affrontements face au Lausanne HC ce week-end, le premier samedi aux Vernets et le second dimanche à Malley. Les Vaudois, qui défieront Kloten ce jeudi soir à la Swiss Arena dans la deuxième demi-finale, pourraient donc être également l'adversaire des Genevois le 1er février dans cette compétition qui avait souri au GSHC en 1972.

Où se déroulera cette finale? A Genève, Kloten ou Lausanne, le tirage au sort sera effectué ce jeudi soir après la partie dans la banlieue zurichoise. «Que ce soit en championnat ou en Coupe, on sait de quoi on est capable, que nous pouvons aller loin», conclut un Romain Loeffel même s’il est conscient qu'il n'y a pas de chemin facile pour débusquer la bonne étoile…

