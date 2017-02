Ge/Servette s'en va à Bienne avec Paré et Bezina

Une bonne partie de la Suisse du hockey aura les yeux tournés vers la Tissot Arena de Bienne ce samedi soir. Le retour en Suisse de Goran Bezina suscite un intérêt qui va largement au-delà des frontière du Canton de Genève. C'est ce que pense Juraj Simek, tout heureux de retrouver son ex-capitaine. «On est tous très heureux de le revoir avec nous, disait-il ce vendredi matin, à l'issue de l'entraînement. C’est sa deuxième maison ici. A mon avis, ce sont les autres équipes qui ne doivent pas être très contentes. Il va sans doute nous apporter cette hargne qui nous a parfois manqué cette saison. C’est sûr que quand il faudra défendre Robert Mayer, il sera là!»

D’un point de vue purement sportif, l’arrivée du No 57 offre une large palette de choix à son coach. Avec davantage de profondeur dans le secteur défensif, il n’est pas exclu que Johan Fransson soit un jour ou l’autre condamné au rôle d’étranger surnuméraire. Ce ne sera pas le cas ce soir puisque Jim Slater est annoncé légèrement blessé. «Jim Slater n’est pas encore à 100% justifie Chris McSorley. Nous l’avons aligné en Coupe car il avait participé à toute la campagne de cette compétition. Cela dit, j’espère bientôt être confronté au difficile choix de l’étranger surnuméraire lorsque j'aurai cinq joueurs valides à disposition.»

En attendant, c'est donc Francis Paré qui sera aligné en lieu et place de Jim Slater. le Canadien sera tout heureux de retrouver Goran Bezina sur le banc puisque les deux hommes se sont liés d'amitié à Zagreb. Pour ses débuts en Suisse, samedi dernier à Davos, Paré avait déjà marqué un but et les esprits. «C'est un sacré renfort pour Ge/Servette», prévient Goran Bezina.

Francis Paré pourrait en dire de même à propos du défenseur qui n'a pas tardé à remettre tout le monde sous le charme. En fait c’est comme s’il n’était jamais parti. «J’ai eu cette impression en revenant à la patinoire jeudi matin», dit-il. On n’efface pas les réflexes de douze saisons passées aux Vernets en passant six mois à Zagreb. Goran Bezina a tout de suite repris ses bonnes vieilles habitudes. «Je pensais qu’il aurait besoin d’un ou deux jours, mais au bout de dix minutes, il gueulait déjà dans le vestiaire!» Jimmy Omer est hilare. Le «chef mat» est surtout heureux d’avoir retrouvé Goran, l’homme. «Mais le joueur aussi, s’empresse-t-il de continuer. Il peut être ce petit plus qui nous manque un peu pour être à nouveau craint sur toutes les patinoires de Suisse.»

Le retour du mythique No 57 tombe à pic pour repartir de l'avant après la fessée reçue en finale de la Coupe de Suisse. «Le timing est très bon, dit kevin Romy qui sera, lui, de retour au jeu après la pause des équipes nationales. Il reste quelques matches avant les play-off. Une nouvelle saison va alors commencer et son expérience ainsi que son caractère seront deux atouts majeurs.» (TDG)