Ge/Servette entame bien l’année avec un bon point gagné à Zoug

C’était une tradition qui veut qu’après le réveillon, Ge/Servette entre à chaque fois du bon pied dans la nouvelle année! Depuis 2009 à Berne, les Genevois n’avaient en effet plus perdu un 2 janvier. Mieux, depuis treize saisons en LNA, les Aigles avaient raflé la mise à douze reprises juste après les Fêtes de Noël. Or, les joueurs de Chris McSorley sont, cette fois-ci, tombés les armes à la main, en prolongation, contre ce qui se fait actuellement de mieux en Suisse avec Zurich et Berne. Maigre consolation.

Avec onze succès en douze sorties (dont sept d’affilée), Zoug, qui célébrait en plus, devant son public, le 50e anniversaire de son existence, n’était pas vraiment l’adversaire idéal pour Ge/Servette. Surtout qu’au niveau des statistiques, le big band des Vernets demeurait, en plus, sur trois revers cette saison face à l’équipe de Suisse centrale. Mais il s’en est fallu d’un rien pour que Robert Mayer n’arrête tout jusqu’au bout et que Nathan Gerbe et ses copains réalisent un exploit à la Bossard Arena.

«Je suis très fier de l’effort produit cet après-midi par mes joueurs car c’est toujours une bonne performance de prendre un point ici à Zoug, s’est exclamé le chef, c’est important dans notre situation.» Un bon point vaut mieux que rien, en effet.

Rod agressé par Morant

Pour Chris McSorley, la partie, très rythmée et équilibrée, s’est certainement jouée à la 17e minute, lorsque le méchant Johan Morant (que fait-il encore sur une patinoire, celui-là?) a chargé vilainement Noah Rod à la ligne bleue, en levant le genou sur le Genevois, qui venait d’ouvrir le score un peu plus tôt sur un bon service de Gerbe. «Perdre Noah à ce moment de la rencontre a complètement déséquilibré nos lignes, pestait le coach ontarien. Face à une équipe aussi expérimentée que Zoug, cela devenait compliqué…» Le jeune attaquant des Vernets n’a pas fini la partie. Mais rien de grave, semble-t-il.

Alors que ledit Morant n’a pas été pénalisé pour cette grosse agression (il a ensuite mordu Will Petschenig au corps sans être envoyé aux vestiaires!), Zoug a fini par s’imposer à l’usure, grâce à sa profondeur de banc et la baraka qui accompagne toujours les plus grands.

Un Stephan redoutable

Reste qu’au cours d’un match vivant, haletant, qui a comblé le nombreux public présent (dont un petit millier de Genevois), les hommes du bout du lac, si entreprenants, au visage bien plus conquérant qu’en 2016, auraient mérité un meilleur sort devant un Tobias Stephan toujours aussi redoutable devant sa cage.

Devant deux gardiens d’une telle qualité, il fallait un grand numéro. La belle vivacité de Nathan Gerbe, qui avait redonné l’espoir aux Grenat à mi-match, n’a malheureusement pas suffi. Si l’ouverture du score est venue d’un power-play, il y a de nouveau eu beaucoup trop de déchets dans le jeu de puissance ou au moment de concrétiser. L’Aigle, qui a bénéficié de beaucoup d’opportunités, a encore une fois manqué le coche en phase offensive. Il a suffi finalement d’un puck perdu en prolongation par Nick Spaling devant Klingberg sur la gauche pour que Zoug ne rafle la totalité de l’enjeu. Le visiteur qui a beaucoup donné n’a récolté que des regrets au retour. Comme l’essuie-glace, ce résultat mi-figue, mi-raisin, permet aux Grenat d’avancer, mais il n’efface pas la pluie!

«On a eu nos chances de marquer et on n’a pas été en mesure, une fois de plus, de les concrétiser, regrettait Romain Loeffel. C’est frustrant de ne partir qu’avec un seul petit point, surtout dans notre situation, mais il faut qu’on garde le positif, à savoir notre qualité du jeu cet après-midi pour aller de l’avant. Je pense que nous sommes sur la bonne voie.»

Place à la Coupe de Suisse

Genève-Servette aura l’occasion de prendre sa revanche demain aux Vernets en demi-finale de la Coupe de Suisse contre ce même adversaire. «A nous de ramener le positif dans notre valise pour continuer ainsi en 2017», renchérit un Romain Loeffel qui ne serait pas contre une première finale cette saison… (TDG)