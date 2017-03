Francis Paré doit encore patienter. McSorley préfère miser sur Jim Slater

Même si Jim Slater reste sur trois défaites d’affilée avec Ge/Servette et qu’il n’a remporté «que» 42% de ses engagements samedi à Zoug, le capitaine américain garde la confiance de Chris McSorley. «Pourquoi est-ce que je changerais?» s’interroge le coach qui n’est pas décidé à lancer Francis Paré dans le deuxième acte ce mardi soir aux Vernets. «Si nous nous étions fait danser dessus par les Zougois, évidemment que je devrais modifier mon alignement, reconnaît le chef. Mais ça n’a pas été le cas…» Le Canadien, qui a gagné sept des huit rencontres qu’il a disputées avec les Grenat, doit donc prendre encore son mal en patience. Mais pourquoi ne lance-t-il pas son sniper, auteur de trois buts en power play quand il était aligné? Est-il blessé? «Non», répond McSorley.

«Francis va jouer durant ces séries, assure-t-il. Maintenant, la question est quand? Je ne le sais pas mais il doit se tenir prêt.» Alors que Paré a les patins en feu, deux experts donnent leur avis sur cette situation.

«Le coach n’est pas obligé de se justifier»

Gil Montandon Ex-international, ancien joueur de Berne et de Fribourg-Gottéron

«Quand un coach opère un choix comme celui-ci, cela paraît toujours un peu farfelu depuis l’extérieur. Mais en principe, quand un entraîneur prend une telle décision, derrière il y a forcément une réflexion que l’on ne connaît pas. C’est lui le chef qui voit son équipe tous les jours, il la connaît, l’ajuste, la peaufine. Si Chris McSorley préfère Slater à Paré, c’est qu’à ses yeux il a un argument qui nous échappe.

»Dans ce cas-là, je ne pense pas qu’il juge uniquement la valeur des joueurs. Parce que Francis Paré sur ses derniers matches, il était bien dedans, bien présent, contrairement à Jim Slater, qui effectue une saison en demi-teinte. Peut-être qu’il égalise la force de ses triplettes, qu’il a besoin d’un joueur plus défensif, d’un caractère différent. Peut-être aussi qu’à domicile, Chris veut jouer ligne contre ligne ou alors il souhaite mettre un impact plus physique avec Slater contre Martschini.

»Maintenant, le coach n’est pas obligé, non plus, de justifier ses choix. Mais c’est le match qui dira si sa décision était judicieuse ou pas. Si Ge/Servette perd d’un goal ce mardi à la maison, beaucoup vont lui reprocher de n’avoir pas choisi Francis Paré. Peut-être que lui, il aurait marqué. Ou pas, vous savez, le hockey n’est pas une science exacte.

» Je ne sais pas si son choix est tactique ou non, mais il est évident qu’une série ne se gagne pas sur une rencontre, elle se prépare minutieusement. Ce qui s’est passé à Zoug n’est franchement pas dramatique. J’ai dit à Romain Loeffel, que j’ai croisé dimanche à Fribourg, qu’il ne fallait pas s’inquiéter, mais il ne faudra juste pas louper le suivant à la maison.

»En play-off, que ce soit en quart, en demie ou en finale, à chaque partie il va y avoir quelque chose d’extraordinaire. A un moment donné, tu vas prendre un goal à la dernière seconde. Encaisser un but à sept secondes de la fin et un deuxième en prolongation, cela s’est passé une fois, ça se passera peut-être une deuxième fois ou pas, c’est ça la magie des séries. Quand tu marches sur la glace, tu sais que tu peux te casser la figure, cela fait partie du jeu.»

Propos recueillis par C.MA.

«Chris voit des choses à l’entraînement»

Nicolas Studer Commentateur à Teleclub et ex-défenseur de Ge/Servette

«C’est vrai que si l’on ne se base que sur les statistiques, il n’y a pas photo: Francis Paré aurait dû jouer à la place de Jim Slater lors de l’acte I. Néanmoins, Chris McSorley est le mieux placé pour prendre cette décision. Il a dû voir des choses à l’entraînement et dans le vestiaire. Il connaît très bien ses joueurs et sait lequel des deux est le plus apte à évoluer contre cette équipe de Zoug. Est-ce que Paré est plus utile que Slater face à des Zougois qui jouent très physique et qui laissent peu d’espace? Pas sûr.

»Peut-être que Chris garde au frais le Canadien en vue du 3e acte, afin de faire souffler l’Américain. Ce n’est pas impossible. Normalement, quand on perd un premier match de play-off, il est vrai que l’on a tendance à procéder à des changements. D’autant plus avec la profondeur de banc que possède Ge/Servette cette saison. Chris a un problème de riche comparativement aux derniers exercices. Maintenant, c’est bien joli d’avoir du beau monde en tribunes, mais si c’est pour ne pas les faire jouer régulièrement… Sur le principe, je peux toutefois comprendre la décision du coach étant donné qu’à Zoug les Aigles méritaient de gagner. Ce mardi soir au coup d’envoi, le score aurait dû afficher 0-1 et pas 1-0. Si ça avait été le cas, personne n’aurait remis le choix des étrangers en cause et crié au scandale. Car l’équipe qui a été alignée samedi n’a pas mal joué, elle s’est même plutôt très bien débrouillée.

»La seule chose qui ne s’est pas bien passée à mon sens lors de cette rencontre, c’est le power play, qui a été insignifiant dans le camp grenat. Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu une seule belle possibilité de marquer de la part des Grenat lors de leurs cinq supériorités numériques à 5 contre 4. Et ça, c’est problématique. A l’inverse, Zoug a réussi à marquer à 6 contre 4 à sept secondes de la fin du match avant de l’emporter à 5 contre 4 en prolongation. D’ailleurs, sur le but de la victoire, Genève joue très mal le coup avec ses quatre joueurs qui se font absorber par le puck pour se faire battre sur une bête passe…»

Propos recueillis par B.BE. (TDG)